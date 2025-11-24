https://uz.sputniknews.ru/20251124/eec-yunido-deklaratsiya-sotrudnichestvo-53695283.html

ЕЭК и ЮНИДО приняли Декларацию о сотрудничестве — детали документа

ЕЭК и ЮНИДО приняли Декларацию о сотрудничестве — детали документа

Sputnik Узбекистан

Развитие системного диалога с ключевыми интеграционными и межгосударственными объединениями является одним из главных приоритетов международной деятельности ЕАЭС

2025-11-24T11:00+0500

2025-11-24T11:00+0500

2025-11-24T11:00+0500

еаэс и узбекистан

еэк

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

оон

декларация

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527607_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_8e7f1d26098a3b45633bd4fc9f9cb3c5.jpg

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. ЕЭК и ЮНИДО приняли Декларацию о сотрудничестве, сообщает пресс-служба комиссии.Сагинтаев отметил масштаб задач в области промышленной политики и устойчивого развития и высказал заинтересованность вывести сотрудничество на новый, более системный и измеримый уровень.Декларация:создает устойчивую основу для взаимодействия;фиксирует принципы совместной работы;дает возможность расширять перечень общих инициатив по ряду направлений, включая цифровизацию, повышение энергоэффективности, внедрение зеленых решений, развитие малых и средних предприятий.Глава Коллегии ЕЭК пояснил, что для Комиссии использование аналитики и методологических подходов ЮНИДО представляют особую ценность. Это позволяет сопоставлять собственные стратегии с глобальными трендами и формировать более выверенные решения в рамках интеграционного объединения.Развитие системного диалога с ключевыми интеграционными и межгосударственными объединениями является одним из главных приоритетов международной деятельности ЕАЭС.Для справки: в 2014 году ЕЭК и ЮНИДО подписали Совместное заявление о сотрудничестве. Документ определил приоритетные направления и форматы для углубления взаимодействия.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еэк юнидо декларация сотрудничество