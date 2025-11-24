ЕЭК и ЮНИДО приняли Декларацию о сотрудничестве — детали документа

https://uz.sputniknews.ru/20251124/eec-yunido-deklaratsiya-sotrudnichestvo-53695283.html
Развитие системного диалога с ключевыми интеграционными и межгосударственными объединениями является одним из главных приоритетов международной деятельности ЕАЭС
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. ЕЭК и ЮНИДО приняли Декларацию о сотрудничестве, сообщает пресс-служба комиссии.Сагинтаев отметил масштаб задач в области промышленной политики и устойчивого развития и высказал заинтересованность вывести сотрудничество на новый, более системный и измеримый уровень.Декларация:создает устойчивую основу для взаимодействия;фиксирует принципы совместной работы;дает возможность расширять перечень общих инициатив по ряду направлений, включая цифровизацию, повышение энергоэффективности, внедрение зеленых решений, развитие малых и средних предприятий.Глава Коллегии ЕЭК пояснил, что для Комиссии использование аналитики и методологических подходов ЮНИДО представляют особую ценность. Это позволяет сопоставлять собственные стратегии с глобальными трендами и формировать более выверенные решения в рамках интеграционного объединения.Развитие системного диалога с ключевыми интеграционными и межгосударственными объединениями является одним из главных приоритетов международной деятельности ЕАЭС.Для справки: в 2014 году ЕЭК и ЮНИДО подписали Совместное заявление о сотрудничестве. Документ определил приоритетные направления и форматы для углубления взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik.
ЕЭК и ЮНИДО приняли Декларацию о сотрудничестве, сообщает
пресс-служба комиссии.
“На полях 21-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в Эр-Рияде Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и генеральный директор ЮНИДО Герд Мюллер подписали Декларацию о сотрудничестве”, — говорится в сообщении.
Сагинтаев отметил масштаб задач в области промышленной политики и устойчивого развития и высказал заинтересованность вывести сотрудничество на новый, более системный и измеримый уровень.
“Именно поэтому мы придаем особое значение подписанию этой декларации. Документ отражает консолидированную позицию государств ЕАЭС", — сказал он.
создает устойчивую основу для взаимодействия;
фиксирует принципы совместной работы;
дает возможность расширять перечень общих инициатив по ряду направлений, включая цифровизацию, повышение энергоэффективности, внедрение зеленых решений, развитие малых и средних предприятий.
Глава Коллегии ЕЭК пояснил, что для Комиссии использование аналитики и методологических подходов ЮНИДО представляют особую ценность. Это позволяет сопоставлять собственные стратегии с глобальными трендами и формировать более выверенные решения в рамках интеграционного объединения.
Развитие системного диалога с ключевыми интеграционными и межгосударственными объединениями является одним из главных приоритетов международной деятельности ЕАЭС.
Для справки: в 2014 году ЕЭК и ЮНИДО подписали Совместное заявление о сотрудничестве. Документ определил приоритетные направления и форматы для углубления взаимодействия.