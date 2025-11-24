https://uz.sputniknews.ru/20251124/peskov-kommentariy-publikatsii-smi-plan-ssha-ukraina-53703951.html

Публикации СМИ об американском плане по Украине — комментарий Пескова

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель Кремля напомнил, что Россия остается открытой для контактов и переговоров с США

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ об американском плане по Украине, сообщает РИА Новости.Другие заявления Пескова:На прошлой неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тыс. военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом. В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.

