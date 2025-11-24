Публикации СМИ об американском плане по Украине — комментарий Пескова
15:05 24.11.2025 (обновлено: 15:18 24.11.2025)
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Официальный представитель Кремля напомнил, что Россия остается открытой для контактов и переговоров с США.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ об американском плане по Украине, сообщает РИА Новости.
“Кремль предпочитает исходить из официальной информации о плане США по Украине и не хотел бы сравнивать публикации СМИ на этот счет”, — сказал он.
Другие заявления Пескова:
Москва внимательно отслеживает все сообщения СМИ, касающиеся вопроса украинского урегулирования, в том числе о переговорах в Женеве, но официально мы пока ничего не получали;
Москва не знает, какой текст мирного плана был выработан в ходе контактов США и Украины в Женеве;
Россия остается открытой для контактов и для переговоров с США;
Кремль не хочет обсуждать план США по Украине через СМИ;
Москва не располагает информацией о возможном визите Владимира Зеленского в Вашингтон в день благодарения в США;
встреча делегаций России и США пока не ожидается на этой неделе, конкретики по переговорам нет;
Москва не получала никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Женеве.
На прошлой неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тыс. военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.