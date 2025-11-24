https://uz.sputniknews.ru/20251124/proizvodstvo-benzina-i-dizelya-uzbekistan-53711412.html

Производство бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика

За 10 месяцев 2025-го в республике произвели 974,7 тыс. тонн автомобильного бензина и 978,1 тыс. тонн дизельного топлива

2025-11-24T18:25+0500

2025-11-24T18:25+0500

2025-11-24T18:25+0500

узбекистан

Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–октябре этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократилось на 10,9% и составило 974,7 тыс. тонн.При этом увеличился выпуск дизтоплива. За 10 месяцев 2025 года в стране произвели 978,1 тыс. тонн дизтоплива, что на 11,4% больше, чем в аналогичный период годом ранее.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

2025

бензин дизель производство узбекистан