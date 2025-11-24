https://uz.sputniknews.ru/20251124/proizvodstvo-uglya-nefti-i-gaza-v-uzbekistane-53708826.html
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
За январь-октябрь 2025 года предприятия республики произвели промышленную продукцию на 865,8 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом
В структуре промышленного производства Узбекистана в январе–октябре этого года наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85,6%, объем производства которой составил 741,5 трлн сумов.Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 63,3 трлн сумов (7,3%).За первые 10 месяцев 2025-го в республике добыли около 6,5 млн тонн угля — на 3,2% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.При этом производство нефти, газа и газового конденсата снизилось.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
