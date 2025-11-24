Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
СВО: российские бойцы освободили Затишье в Запорожской области
СВО: российские бойцы освободили Затишье в Запорожской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск. 24.11.2025, Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 24 ноября – Sputnik. Российская армия освободила Затишье в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Несмотря на контратаки и глубоко эшелонированную систему обороны с противотанковыми рвами и оборудованными огневыми точками, российские бойцы прорвали линию укреплений и взяли населенный пункт под полный контроль. Освобождение Затишья в Запорожской области укрепило положение группировки "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению, добавили в Минобороны РФ.Также подразделения группировки нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Воздвижевка, Доброполье Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области. ВСУ потеряли:
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 24 ноября – Sputnik. Российская армия освободила Затишье в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
“Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Затишье Запорожской области”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
Несмотря на контратаки и глубоко эшелонированную систему обороны с противотанковыми рвами и оборудованными огневыми точками, российские бойцы прорвали линию укреплений и взяли населенный пункт под полный контроль. Освобождение Затишья в Запорожской области укрепило положение группировки "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению, добавили в Минобороны РФ.
Также подразделения группировки нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Воздвижевка, Доброполье Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области.
ВСУ потеряли:
до 245 военнослужащих;
две боевые бронированные машины;
11 автомобилей;
радиолокационную станцию RADA производства Израиля.
