ТАШКЕНТ, 24 ноября – Sputnik. Российская армия освободила Затишье в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Несмотря на контратаки и глубоко эшелонированную систему обороны с противотанковыми рвами и оборудованными огневыми точками, российские бойцы прорвали линию укреплений и взяли населенный пункт под полный контроль. Освобождение Затишья в Запорожской области укрепило положение группировки "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению, добавили в Минобороны РФ.Также подразделения группировки нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Воздвижевка, Доброполье Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области. ВСУ потеряли:
СВО: российские бойцы освободили Затишье в Запорожской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 24 ноября – Sputnik.
Российская армия освободила Затишье в Запорожской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
“Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Затишье Запорожской области”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
Несмотря на контратаки и глубоко эшелонированную систему обороны с противотанковыми рвами и оборудованными огневыми точками, российские бойцы прорвали линию укреплений и взяли населенный пункт под полный контроль. Освобождение Затишья в Запорожской области укрепило положение группировки "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению, добавили в Минобороны РФ.
Также подразделения группировки нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Воздвижевка, Доброполье Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области.
две боевые бронированные машины;
радиолокационную станцию RADA производства Израиля.