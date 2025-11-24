https://uz.sputniknews.ru/20251124/rossiyskie-boytsy-osvobodili-zatishe-v-zaporojskoy-oblasti-53710665.html

СВО: российские бойцы освободили Затишье в Запорожской области

Sputnik Узбекистан

24.11.2025

ТАШКЕНТ, 24 ноября – Sputnik. Российская армия освободила Затишье в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Несмотря на контратаки и глубоко эшелонированную систему обороны с противотанковыми рвами и оборудованными огневыми точками, российские бойцы прорвали линию укреплений и взяли населенный пункт под полный контроль. Освобождение Затишья в Запорожской области укрепило положение группировки "Восток" и стало важным шагом к дальнейшему продвижению, добавили в Минобороны РФ.Также подразделения группировки нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Воздвижевка, Доброполье Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области. ВСУ потеряли:

