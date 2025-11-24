Страны ЦА начнут совместную борьбу с незаконной торговлей дикими животными
18:16 24.11.2025 (обновлено: 18:22 24.11.2025)
© SputnikСтраны ЦА утвердили Самаркандскую декларацию и план сотрудничества до 2032 года
© Sputnik
Подписаться
Представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана приняли Самаркандскую декларацию по сохранению дикой флоры и фауны в Центральной Азии, а также утвердили план действий регионального сотрудничества на 2026–2032 годы.
ТАШКЕНТ, 24 ноября – Sputnik. Страны ЦА будут совместно бороться с незаконной торговлей дикими животными. Это определено в документах, подписанных главами профильных природоохранных ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в ходе диалога высокого уровня в рамках Конференции сторон CITES, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
“В рамках Диалога высокого уровня по повышению стратегического воздействия 20-й Конференции сторон CITES состоялась церемония подписания Самаркандской декларации и Плана действий по региональному сотрудничеству на 2026–2032 годы по поддержке устойчивого использования ресурсов дикой фауны и флоры и борьбе с незаконной торговлей дикими животными и растениями в Центральной Азии между Республикой Узбекистан, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан”, — говорится в сообщении.
Документы, подготовленные совместно с Traffic International, отражают намерение стран ЦА усилить меры против утраты биоразнообразия, браконьерства и последствий изменения климата. План предусматривает более тесную координацию природоохранных, таможенных, правоохранительных и судебных структур, создание оперативных групп и внедрение современных технологий мониторинга.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🟠На конференции сторон CITES приняли Самаркандскую декларацию по сохранению дикой флоры и фауны в Центральной Азии
🟠На конференции сторон CITES приняли Самаркандскую декларацию по сохранению дикой флоры и фауны в Центральной Азии
© telegram sputnikuzbekistan/
Страны также договорились расширить обмен информацией, усилить контроль на границах и разработать единую стратегию по борьбе с незаконным оборотом дикой природы и защите редких видов.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🟠На конференции сторон CITES приняли Самаркандскую декларацию по сохранению дикой флоры и фауны в Центральной Азии
🟠На конференции сторон CITES приняли Самаркандскую декларацию по сохранению дикой флоры и фауны в Центральной Азии
© telegram sputnikuzbekistan/
20-я Конференция сторон Конвенции CITES — международного соглашения, регулирующего торговлю редкими видами дикой флоры и фауны, стартовала сегодня в туристическом комплексе Silk Road Samarkand.
В мероприятии участвуют делегаты из более чем 180 стран. В течение семи дней они будут обсуждать вопросы защиты биоразнообразия, контроля торговли исчезающими видами и повышения эффективности международного природоохранного сотрудничества.