Страны ЦА начнут совместную борьбу с незаконной торговлей дикими животными

Представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана приняли Самаркандскую декларацию по сохранению дикой флоры и фауны в Центральной Азии, а также утвердили план действий регионального сотрудничества на 2026-2032 годы

2025-11-24T18:22+0500

экология

сотрудничество

центральная азия

подписание документов

самарканд

узбекистан

общество

ТАШКЕНТ, 24 ноября – Sputnik. Страны ЦА будут совместно бороться с незаконной торговлей дикими животными. Это определено в документах, подписанных главами профильных природоохранных ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в ходе диалога высокого уровня в рамках Конференции сторон CITES, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Документы, подготовленные совместно с Traffic International, отражают намерение стран ЦА усилить меры против утраты биоразнообразия, браконьерства и последствий изменения климата. План предусматривает более тесную координацию природоохранных, таможенных, правоохранительных и судебных структур, создание оперативных групп и внедрение современных технологий мониторинга.Страны также договорились расширить обмен информацией, усилить контроль на границах и разработать единую стратегию по борьбе с незаконным оборотом дикой природы и защите редких видов.20-я Конференция сторон Конвенции CITES — международного соглашения, регулирующего торговлю редкими видами дикой флоры и фауны, стартовала сегодня в туристическом комплексе Silk Road Samarkand.В мероприятии участвуют делегаты из более чем 180 стран. В течение семи дней они будут обсуждать вопросы защиты биоразнообразия, контроля торговли исчезающими видами и повышения эффективности международного природоохранного сотрудничества.

центральная азия

самарканд

узбекистан

