Нацкомитет по экологии: к 1 декабря предприятия РУз должны снизить вредные выбросы вдвое
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Национальный комитет Узбекистана по экологии потребовал от всех предприятий до 1 декабря 2025 года снизить вредные выбросы вдвое, сообщает пресс-служба ведомства.Согласно соответствующим указу президента и постановлению Кабмина, хозяйствующие субъекты, относящиеся по степени воздействия на окружающую среду к I категории — до 1 января 2026 года, ко II категории — до 1 июля 2026 года, обязаны:В ведомстве напомнили, что в соответствии с законодательством, к тем, кто не выполнил данные обязательства, будут применять компенсационные платежи за загрязнение окружающей среды с пятикратным повышением.Нарушителей привлекут к ответственности, вплоть до уголовной, предупредили в пресс-службе комитета.Кроме того, ведомство уведомило все строительные организации о необходимости безусловного соблюдения требований по защите воздуха на стройплощадках.
Нацкомитет по экологии: к 1 декабря предприятия РУз должны снизить вредные выбросы вдвое

Чёрный заводской дым вызывает загрязнение воздуха
Чёрный заводской дым вызывает загрязнение воздуха - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2025
© Sputnik / Сергей Пятаков
Кроме того, ведомство уведомило все строительные организации о необходимости безусловного соблюдения требований по защите воздуха на стройплощадках.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Национальный комитет Узбекистана по экологии потребовал от всех предприятий до 1 декабря 2025 года снизить вредные выбросы вдвое, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно соответствующим указу президента и постановлению Кабмина, хозяйствующие субъекты, относящиеся по степени воздействия на окружающую среду к I категории — до 1 января 2026 года, ко II категории — до 1 июля 2026 года, обязаны:
установить автоматические станции мониторинга, анализирующие вредные выбросы в атмосферу, и интегрировать их с экологическими органами;
установить высокоэффективные пылегазоочистные установки и локальные очистные сооружения, а также модернизировать существующие;
оборудовать санитарно-защитные зоны автоматизированными стационарными постами наблюдения.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с законодательством, к тем, кто не выполнил данные обязательства, будут применять компенсационные платежи за загрязнение окружающей среды с пятикратным повышением.

“Национальный комитет по экологии и изменению климата требует от всех предприятий до 1 декабря текущего года сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу вдвое. Предприятия, не выполнившие это требование, могут быть временно остановлены сроком не более 10 рабочих дней, или ликвидированы в установленном порядке, на основании статьи 22 Закона Республики Узбекистан "Об экологическом контроле" — по решению Национального комитета по экологии и изменению климата”, — говорится в сообщении.

Нарушителей привлекут к ответственности, вплоть до уголовной, предупредили в пресс-службе комитета.
