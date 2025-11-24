https://uz.sputniknews.ru/20251124/uzbekistan-prompredpriyatiya-vybrosy-sokrascheniye-53693196.html

Нацкомитет по экологии: к 1 декабря предприятия РУз должны снизить вредные выбросы вдвое

Нацкомитет по экологии: к 1 декабря предприятия РУз должны снизить вредные выбросы вдвое

Кроме того, ведомство уведомило все строительные организации о необходимости безусловного соблюдения требований по защите воздуха на стройплощадках.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Национальный комитет Узбекистана по экологии потребовал от всех предприятий до 1 декабря 2025 года снизить вредные выбросы вдвое, сообщает пресс-служба ведомства.Согласно соответствующим указу президента и постановлению Кабмина, хозяйствующие субъекты, относящиеся по степени воздействия на окружающую среду к I категории — до 1 января 2026 года, ко II категории — до 1 июля 2026 года, обязаны:В ведомстве напомнили, что в соответствии с законодательством, к тем, кто не выполнил данные обязательства, будут применять компенсационные платежи за загрязнение окружающей среды с пятикратным повышением.Нарушителей привлекут к ответственности, вплоть до уголовной, предупредили в пресс-службе комитета.Кроме того, ведомство уведомило все строительные организации о необходимости безусловного соблюдения требований по защите воздуха на стройплощадках.

