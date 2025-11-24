https://uz.sputniknews.ru/20251124/vredno-li-xrustet-paltsami-53693783.html
Вредно ли хрустеть пальцами — врач
Специалист разоблачил миф о вреде одной из распространенных привычек.
2025-11-24T22:02+0500
2025-11-24T22:02+0500
2025-11-24T22:02+0500
Считается, что привычка хрустеть костяшками пальцев приводит к артриту. Специалист по лечению заболеваний суставов доктор Сайед Надим Аббас развеял этот миф, сообщает РИА Новости.По словам врача, эта привычка сама по себе не повреждает суставы и не приводит к болезням. И если при хрусте нет боли или отека, то это безвредно. "Когда следует проявлять осторожность: обратитесь к врачу, если щелчки сопровождаются болью, отеком, повышением температуры или ограничением подвижности — это признаки того, что может иметь место что-то другое", — предупредил Аббас.
