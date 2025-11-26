https://uz.sputniknews.ru/20251126/javoxir-sindarov-stal-chempionom-kubka-mira-po-shaxmatam-53757330.html
Узбекистанец Жавохир Синдаров стал чемпионом Кубка мира по шахматам
Узбекистанец Жавохир Синдаров стал чемпионом Кубка мира по шахматам
За эту победу он заработал $120 тыс. Также 19-летний гроссмейстер получил путевку на турнир претендентов 2026 года
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Узбекистанец Жавохир Синдаров стал победителем Кубка мира по шахматам, который прошел в индийском Гоа. Об этом сообщает Шахматная федерация Узбекистана.В финале он обыграл на тай-брейке соперника из КНР Вэй И со счетом 2,5:1,5. За эту победу он заработал $120 тыс. Жавохир Синдаров, Вэй И, а также россиянин Андрей Есипенко, занявший третье место, получили путевки на турнир претендентов, победитель которого встретится с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik.
Узбекистанец Жавохир Синдаров стал победителем Кубка мира по шахматам, который прошел в индийском Гоа. Об этом сообщает
Шахматная федерация Узбекистана.
В финале он обыграл на тай-брейке соперника из КНР Вэй И со счетом 2,5:1,5.
За эту победу он заработал $120 тыс. Жавохир Синдаров, Вэй И, а также россиянин Андрей Есипенко, занявший третье место, получили путевки на турнир претендентов, победитель которого встретится с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии.