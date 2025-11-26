Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251126/javoxir-sindarov-stal-chempionom-kubka-mira-po-shaxmatam-53757330.html
Узбекистанец Жавохир Синдаров стал чемпионом Кубка мира по шахматам
Узбекистанец Жавохир Синдаров стал чемпионом Кубка мира по шахматам
Sputnik Узбекистан
За эту победу он заработал $120 тыс. Также 19-летний гроссмейстер получил путевку на турнир претендентов 2026 года
2025-11-26T17:30+0500
2025-11-26T17:30+0500
спорт
шахматы
кубок мира
узбекистанец
победа
чемпион
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1d/31806025_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_183310cd94414713f61da1669cf6f9dc.jpg
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Узбекистанец Жавохир Синдаров стал победителем Кубка мира по шахматам, который прошел в индийском Гоа. Об этом сообщает Шахматная федерация Узбекистана.В финале он обыграл на тай-брейке соперника из КНР Вэй И со счетом 2,5:1,5. За эту победу он заработал $120 тыс. Жавохир Синдаров, Вэй И, а также россиянин Андрей Есипенко, занявший третье место, получили путевки на турнир претендентов, победитель которого встретится с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1d/31806025_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_2c6ec33833e4be9f6096d60bbdaac7e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистанец жавохир синдаров чемпион кубок мира шахматы
узбекистанец жавохир синдаров чемпион кубок мира шахматы

Узбекистанец Жавохир Синдаров стал чемпионом Кубка мира по шахматам

17:30 26.11.2025
© НОК УзбекистанаДжавохир Синдаров
Джавохир Синдаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2025
© НОК Узбекистана
Подписаться
За эту победу он заработал $120 тыс. Также 19-летний гроссмейстер получил путевку на турнир претендентов 2026 года.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Узбекистанец Жавохир Синдаров стал победителем Кубка мира по шахматам, который прошел в индийском Гоа. Об этом сообщает Шахматная федерация Узбекистана.
В финале он обыграл на тай-брейке соперника из КНР Вэй И со счетом 2,5:1,5.
За эту победу он заработал $120 тыс. Жавохир Синдаров, Вэй И, а также россиянин Андрей Есипенко, занявший третье место, получили путевки на турнир претендентов, победитель которого встретится с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0