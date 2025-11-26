https://uz.sputniknews.ru/20251126/kak-uvelichit-prodoljitelnost-jizni--onkolog-53746355.html
Как увеличить продолжительность жизни — онколог
Как увеличить продолжительность жизни — онколог
По словам специалиста, долголетию способствуют два фактора
Как увеличить продолжительность жизни — онколог
Чтобы продлить жизнь нужно меньше есть, сообщает РИА Новости
со ссылкой итальянского онколога Сильвио Гараттини.
"Как говорили наши старейшины: вставать из-за стола нужно с легким чувством голода", — утверждает он.
Специалист рассказал об исследованиях, которые доказывают, что сокращение потребления пищи на 30% может привести к увеличению продолжительности жизни на 20%.
При этом, по словам Гараттини, пользу длительного голодания доказать не удалось.
"Исследования не выявили разницы между теми, кто ел тогда, когда хотел, и теми, кто делал перерывы между приемами пищи в 10–12 часов. <…> Важен общий объем потребляемой еды", — уточнил он.
Эксперт назвал еще один важный фактор долголетия — это ежедневные прогулки в относительно быстром темпе.