Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Как увеличить продолжительность жизни — онколог
Sputnik Узбекистан
По словам специалиста, долголетию способствуют два фактора
Чтобы продлить жизнь нужно меньше есть, сообщает РИА Новости со ссылкой итальянского онколога Сильвио Гараттини.Специалист рассказал об исследованиях, которые доказывают, что сокращение потребления пищи на 30% может привести к увеличению продолжительности жизни на 20%.При этом, по словам Гараттини, пользу длительного голодания доказать не удалось.Эксперт назвал еще один важный фактор долголетия — это ежедневные прогулки в относительно быстром темпе.
Как увеличить продолжительность жизни — онколог

22:01 26.11.2025
© Foto : Рixabay/Julita Пожилые люди
Пожилые люди - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2025
© Foto : Рixabay/Julita
По словам специалиста, долголетию способствуют два фактора.
Чтобы продлить жизнь нужно меньше есть, сообщает РИА Новости со ссылкой итальянского онколога Сильвио Гараттини.
"Как говорили наши старейшины: вставать из-за стола нужно с легким чувством голода", — утверждает он.
Специалист рассказал об исследованиях, которые доказывают, что сокращение потребления пищи на 30% может привести к увеличению продолжительности жизни на 20%.
При этом, по словам Гараттини, пользу длительного голодания доказать не удалось.

"Исследования не выявили разницы между теми, кто ел тогда, когда хотел, и теми, кто делал перерывы между приемами пищи в 10–12 часов. <…> Важен общий объем потребляемой еды", — уточнил он.

Эксперт назвал еще один важный фактор долголетия — это ежедневные прогулки в относительно быстром темпе.
