Как увеличить продолжительность жизни — онколог

По словам специалиста, долголетию способствуют два фактора

Чтобы продлить жизнь нужно меньше есть, сообщает РИА Новости со ссылкой итальянского онколога Сильвио Гараттини.Специалист рассказал об исследованиях, которые доказывают, что сокращение потребления пищи на 30% может привести к увеличению продолжительности жизни на 20%.При этом, по словам Гараттини, пользу длительного голодания доказать не удалось.Эксперт назвал еще один важный фактор долголетия — это ежедневные прогулки в относительно быстром темпе.

