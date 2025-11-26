Какие задачи выполняет мониторинговый центр ЕАЭС
© Getty Images / Shutthiphong ChandaengАнализ графики экономического роста
© Getty Images / Shutthiphong Chandaeng
Подписаться
Цифровизация — одно из приоритетных направлений развития Евразийского экономического союза, охватывающее все аспекты деятельности интеграционного объединения.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии около года назад создали ситуационный центр. Он занимается сбором, анализом и визуализацией данных Интегрированной информационной системы Союза (ИИС ЕАЭС) — ключевого элемента цифровой трансформации ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Цифровизация — одно из приоритетных направлений развития Евразийского экономического союза, охватывающее все аспекты деятельности интеграционного объединения.
"Мониторинговый центр решает основные задачи по выявлению проблем в части сбоев, в части национальных систем, в части очередей сообщений, информационной безопасности. То есть он охватывает полный спектр мониторинга ядра интегрированной информационной системы Союза", — пояснил директор Департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии Александр Алексанян.
Центр функционирует как высокотехнологичный комплекс по принципу "единого окна", что позволяет отслеживать десятки тысяч параметров в режиме реального времени. Одна из его ключевых задач — выявление и оперативное реагирование на нештатные ситуации, возникающие при обмене данными между национальными сегментами ИИС.
"Мониторинговый центр позволяет оперативно реагировать на недоступность сервисов интегрированной системы оперативно в реальном времени реагировать на киберугрозы, оперативно получать информацию в том числе из национальных сегментов о состоянии национальных сегментов ИИС и в режиме реального времени восстанавливать ее работоспособность", — сказал Алексанян.
Центр также стал точкой обеспечения непрерывности, надежности и защищенности работы интегрированной информационной системы Союза, добавили в ЕЭК.