Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20251126/kakie-zadachi-vypolnyaet-monitoringovyy-tsentr-eaeu-53751666.html
Какие задачи выполняет мониторинговый центр ЕАЭС
Какие задачи выполняет мониторинговый центр ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Цифровизация — одно из приоритетных направлений развития Евразийского экономического союза, охватывающее все аспекты деятельности интеграционного объединения
2025-11-26T13:33+0500
2025-11-26T13:33+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
цифровизация
мониторинг
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1a/49546844_0:52:3456:1996_1920x0_80_0_0_3bbe3a83056954c7b570c8ecf9685038.jpg
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии около года назад создали ситуационный центр. Он занимается сбором, анализом и визуализацией данных Интегрированной информационной системы Союза (ИИС ЕАЭС) — ключевого элемента цифровой трансформации ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Цифровизация — одно из приоритетных направлений развития Евразийского экономического союза, охватывающее все аспекты деятельности интеграционного объединения.Центр функционирует как высокотехнологичный комплекс по принципу "единого окна", что позволяет отслеживать десятки тысяч параметров в режиме реального времени. Одна из его ключевых задач — выявление и оперативное реагирование на нештатные ситуации, возникающие при обмене данными между национальными сегментами ИИС.Центр также стал точкой обеспечения непрерывности, надежности и защищенности работы интегрированной информационной системы Союза, добавили в ЕЭК.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1a/49546844_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_6c99a2fed15ba055e74837c8b3e6fa16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еаэс центр мониторинг цифровизация
еаэс центр мониторинг цифровизация

Какие задачи выполняет мониторинговый центр ЕАЭС

13:33 26.11.2025
© Getty Images / Shutthiphong ChandaengАнализ графики экономического роста
Анализ графики экономического роста - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2025
© Getty Images / Shutthiphong Chandaeng
Подписаться
Цифровизация — одно из приоритетных направлений развития Евразийского экономического союза, охватывающее все аспекты деятельности интеграционного объединения.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии около года назад создали ситуационный центр. Он занимается сбором, анализом и визуализацией данных Интегрированной информационной системы Союза (ИИС ЕАЭС) — ключевого элемента цифровой трансформации ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Цифровизация — одно из приоритетных направлений развития Евразийского экономического союза, охватывающее все аспекты деятельности интеграционного объединения.
"Мониторинговый центр решает основные задачи по выявлению проблем в части сбоев, в части национальных систем, в части очередей сообщений, информационной безопасности. То есть он охватывает полный спектр мониторинга ядра интегрированной информационной системы Союза", — пояснил директор Департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии Александр Алексанян.
Центр функционирует как высокотехнологичный комплекс по принципу "единого окна", что позволяет отслеживать десятки тысяч параметров в режиме реального времени. Одна из его ключевых задач — выявление и оперативное реагирование на нештатные ситуации, возникающие при обмене данными между национальными сегментами ИИС.
"Мониторинговый центр позволяет оперативно реагировать на недоступность сервисов интегрированной системы оперативно в реальном времени реагировать на киберугрозы, оперативно получать информацию в том числе из национальных сегментов о состоянии национальных сегментов ИИС и в режиме реального времени восстанавливать ее работоспособность", — сказал Алексанян.
Центр также стал точкой обеспечения непрерывности, надежности и защищенности работы интегрированной информационной системы Союза, добавили в ЕЭК.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0