Какие задачи выполняет мониторинговый центр ЕАЭС

Цифровизация — одно из приоритетных направлений развития Евразийского экономического союза, охватывающее все аспекты деятельности интеграционного объединения

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии около года назад создали ситуационный центр. Он занимается сбором, анализом и визуализацией данных Интегрированной информационной системы Союза (ИИС ЕАЭС) — ключевого элемента цифровой трансформации ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Цифровизация — одно из приоритетных направлений развития Евразийского экономического союза, охватывающее все аспекты деятельности интеграционного объединения.Центр функционирует как высокотехнологичный комплекс по принципу "единого окна", что позволяет отслеживать десятки тысяч параметров в режиме реального времени. Одна из его ключевых задач — выявление и оперативное реагирование на нештатные ситуации, возникающие при обмене данными между национальными сегментами ИИС.Центр также стал точкой обеспечения непрерывности, надежности и защищенности работы интегрированной информационной системы Союза, добавили в ЕЭК.

