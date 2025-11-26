https://uz.sputniknews.ru/20251126/militarizatsiya-moldovy-ugrojaet-evrope-tranzitom-terrora--53746591.html
Милитаризация Молдовы угрожает Европе транзитом террора
Милитаризация Молдовы угрожает Европе транзитом террора
Натовские стратеги изощренно "загоняют" миролюбивый молдавский народ на войну с Россией, невзирая на конституционный нейтралитет Республики Молдова и малочисленную национальную армию – 8500 "штыков"
Насилие, обращенное на Восток, всегда возвращается на Запад "огнем и мечом", однако многовековая история Европы и свежий украинский пример в Брюсселе и Кишиневе никого ничему не учат. Таможенники Румынии на контрольно-пропускном пункте Леушены – Албица в ночь на 20 ноября задержали следующий из Молдовы грузовик с партией переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) с надписями на разных языках. По документам, оружие следовало из Молдовы в Израиль, однако национальная армия РМ таким не располагает. Как ПЗРК и ПТРК попали в Молдову?Задержанный в Румынии грузовик прошел молдавскую таможню, оснащенную современными сканерами. Молдавский экс-премьер Ион Кику 21 ноября опубликовал фото документов, подтверждающих: партия оружия имела официальный "пропуск" таможенной службы РМ. Возможно, представители властей знали и до поры закрывали глаза на этот "железный поток".На границе случайно или осознанно "засветили" устойчивый канал контрабанды оружия. Следствием установлено: задержанный грузовик молдавской компании в ноябре несколько раз пересекал границу с Румынией. Вероятно, перевозил на запад неучтенные "излишки" украинских арсеналов, собранных странами НАТО "с миру по нитке". После румынского скандала молдавские власти крайне неубедительно пытались "перевести стрелки" на Приднестровье.Цели оружейной контрабанды всегда находятся в диапазоне криминально-террористическом. Так, одним выстрелом ПТРК можно открыть двери самого неприступного банка или уничтожить "неудобного" президента/премьера любой европейской страны – в бронированном лимузине. ПЗРК "достанет" гражданский авиалайнер на удалении и высотах в несколько километров. В операциях натовских спецслужб "под чужим флагом" не исключены масштабные теракты, в которых можно использовать оружие и "специалистов" разных стран, обвинив кого угодно (вспоминаем "Северные потоки").Махновщина заразительнаСлужба внешней разведки РФ не раз предупреждала о подготовке провокаций, а ФСБ России предотвращала их. Европейские "ястребы" и "деревянные солдаты" украинского ГУР способны на многое для срыва "мирного проекта Трампа", продолжения прокси-войны с Россией "до последнего украинца". Республика Молдова, встраиваясь в блок НАТО, технологически превращается в инструмент агрессивной внешней политики Запада – с тяжелыми и необратимыми последствиями для собственного населения. Махновщина заразительна, и сегодняшняя "беспилотная лихорадка" весьма показательна.Свежее заявление минобороны РМ: "В результате масштабного нападения на Украину в ночь с понедельника на вторник системы наблюдения воздушного пространства Национальной армии утром 25 ноября зафиксировали шесть дронов, которые незаконно пересекли национальное воздушное пространство".Служба воздушных операций минобороны Молдовы этим же утром сообщила о пролете неизвестного дрона в южной части страны – в направлении украинской границы. Поднятая по тревоге боевая авиация Румынии передала информацию о вероятном нарушении своей границы – с территории Украины. Интригу увенчал некий беспилотник с красной литерой Z на хвосте (небрежный зигзаг аэрозольным баллончиком), который якобы упал на территории Флорештского района (северо-запад Молдовы) – в 25 км от границы с Украиной. Выглядит как неловкая инсценировка, потому что от "падения" Z-дрона не пострадал даже старый шифер. Возможно, подобные "вещдоки" в Молдове, Румынии, Польше – собирают из контрабандных запчастей с украинского ТВД.Ждем выводов специализированной группы отдела технико-взрывной экспертизы полиции РМ. Впрочем, специалистам МИД Молдовы уже все ясно: "решительно осудили", и до полудня 25 ноября вызвали для объяснений посла России в Кишиневе Олега Озерова. Ранее посол Озеров все разъяснил: "Идет ползучая милитаризация Молдовы, вопреки зафиксированному в ее конституции нейтральному статусу", НАТО вооружает страну для войны с Россией в 2030 году.Известный американский аналитик Джон Миршаймер подтвердил чрезмерную и опасную вовлеченность Запада в политику Молдовы, что "таит в себе большой потенциал для возникновения проблем… Угроза масштабной европейской войны не исчезнет с прекращением боевых действий на Украине".Молдова увлеченно падает в пропасть милитаризации, и "просвещенная" Европа всячески помогает в этом. На год, до декабря 2026-го продлена программа военной помощи РМ – на сумму 40 млн евро (поставки разведывательных БПЛА, тактических систем связи, автомобилей повышенной проходимости). Евросоюз дополнительно выделил Молдове 20 млн евро на закупку летального вооружения: восьми ЗРК ближнего радиуса действия и 24 ракет-перехватчиков. ЕС за два года увеличил военную помощь Молдове до 137 млн евро.Европейский фонд мира закупил для нейтральной Молдовы партию израильских 155-мм САУ ATMOS 2000. Стоимость одной такой боевой машины – 5,5 млн евро. На военном полигоне в Бельцах 18 декабря началось масштабное строительство арсенала для боеприпасов – с участием представителей посольства США. Объект планируется сдать в июле 2026 года.Ранее Молдова при поддержке ЕС и США модернизировала артиллерийские полигоны, приобрела бронетранспортеры, радиолокационные станции. Новая Военная стратегия РМ до 2035 года главными "военными рисками и угрозами национальной безопасности" называет продолжение Россией специальной военной операции на Украине, и российское военное присутствие в Приднестровье. Приоритеты РМ – количественный и качественный рост национальной армии, переход на стандарты НАТО и укрепление сотрудничества с ЕС. Военный бюджет Молдовы в 2025 году увеличен на 28 процентов – до 1,4 млрд леев. Заметим, бюджет минобороны РМ на 70 процентов формируется за счет ЕС – это примерно 60 млн евро в год. Откуда такая щедрость? Не придется ли за помощь Евросоюза платить кровью, а не только участием в "военном шенгене", на который уже согласился 18 ноября в Брюсселе премьер нейтральной Молдовы Александр Мунтяну.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
Милитаризация Молдовы угрожает Европе транзитом террора
Натовские стратеги изощренно "загоняют" миролюбивый молдавский народ на войну с Россией, невзирая на конституционный нейтралитет Республики Молдова и малочисленную национальную армию — 8 500 "штыков".
Насилие, обращенное на Восток, всегда возвращается на Запад "огнем и мечом", однако многовековая история Европы и свежий украинский пример в Брюсселе и Кишиневе никого ничему не учат.
Таможенники Румынии на контрольно-пропускном пункте Леушены – Албица в ночь на 20 ноября задержали следующий из Молдовы грузовик с партией переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) с надписями на разных языках. По документам, оружие следовало из Молдовы в Израиль, однако национальная армия РМ таким не располагает. Как ПЗРК и ПТРК попали в Молдову?
Задержанный в Румынии грузовик прошел молдавскую таможню, оснащенную современными сканерами. Молдавский экс-премьер Ион Кику 21 ноября опубликовал фото документов, подтверждающих: партия оружия имела официальный "пропуск" таможенной службы РМ. Возможно, представители властей знали и до поры закрывали глаза на этот "железный поток".
На границе случайно или осознанно "засветили" устойчивый канал контрабанды оружия. Следствием установлено: задержанный грузовик молдавской компании в ноябре несколько раз пересекал границу с Румынией. Вероятно, перевозил на запад неучтенные "излишки" украинских арсеналов, собранных странами НАТО "с миру по нитке". После румынского скандала молдавские власти крайне неубедительно пытались "перевести стрелки" на Приднестровье.
Цели оружейной контрабанды всегда находятся в диапазоне криминально-террористическом. Так, одним выстрелом ПТРК можно открыть двери самого неприступного банка или уничтожить "неудобного" президента/премьера любой европейской страны – в бронированном лимузине. ПЗРК "достанет" гражданский авиалайнер на удалении и высотах в несколько километров. В операциях натовских спецслужб "под чужим флагом" не исключены масштабные теракты, в которых можно использовать оружие и "специалистов" разных стран, обвинив кого угодно (вспоминаем "Северные потоки").
Служба внешней разведки РФ не раз предупреждала о подготовке провокаций, а ФСБ России предотвращала их. Европейские "ястребы" и "деревянные солдаты" украинского ГУР способны на многое для срыва "мирного проекта Трампа", продолжения прокси-войны с Россией "до последнего украинца". Республика Молдова, встраиваясь в блок НАТО, технологически превращается в инструмент агрессивной внешней политики Запада – с тяжелыми и необратимыми последствиями для собственного населения. Махновщина заразительна, и сегодняшняя "беспилотная лихорадка" весьма показательна.
Свежее заявление минобороны РМ: "В результате масштабного нападения на Украину в ночь с понедельника на вторник системы наблюдения воздушного пространства Национальной армии утром 25 ноября зафиксировали шесть дронов, которые незаконно пересекли национальное воздушное пространство".
Служба воздушных операций минобороны Молдовы этим же утром сообщила о пролете неизвестного дрона в южной части страны – в направлении украинской границы. Поднятая по тревоге боевая авиация Румынии передала информацию о вероятном нарушении своей границы – с территории Украины. Интригу увенчал некий беспилотник с красной литерой Z на хвосте (небрежный зигзаг аэрозольным баллончиком), который якобы упал на территории Флорештского района (северо-запад Молдовы) – в 25 км от границы с Украиной. Выглядит как неловкая инсценировка, потому что от "падения" Z-дрона не пострадал даже старый шифер. Возможно, подобные "вещдоки" в Молдове, Румынии, Польше – собирают из контрабандных запчастей с украинского ТВД.
Ждем выводов специализированной группы отдела технико-взрывной экспертизы полиции РМ. Впрочем, специалистам МИД Молдовы уже все ясно: "решительно осудили", и до полудня 25 ноября вызвали для объяснений посла России в Кишиневе Олега Озерова. Ранее посол Озеров все разъяснил: "Идет ползучая милитаризация Молдовы, вопреки зафиксированному в ее конституции нейтральному статусу", НАТО вооружает страну для войны с Россией в 2030 году.
Известный американский аналитик Джон Миршаймер подтвердил чрезмерную и опасную вовлеченность Запада в политику Молдовы, что "таит в себе большой потенциал для возникновения проблем… Угроза масштабной европейской войны не исчезнет с прекращением боевых действий на Украине".
Молдова увлеченно падает в пропасть милитаризации, и "просвещенная" Европа всячески помогает в этом. На год, до декабря 2026-го продлена программа военной помощи РМ – на сумму 40 млн евро (поставки разведывательных БПЛА, тактических систем связи, автомобилей повышенной проходимости). Евросоюз дополнительно выделил Молдове 20 млн евро на закупку летального вооружения: восьми ЗРК ближнего радиуса действия и 24 ракет-перехватчиков. ЕС за два года увеличил военную помощь Молдове до 137 млн евро.
Европейский фонд мира закупил для нейтральной Молдовы партию израильских 155-мм САУ ATMOS 2000. Стоимость одной такой боевой машины – 5,5 млн евро. На военном полигоне в Бельцах 18 декабря началось масштабное строительство арсенала для боеприпасов – с участием представителей посольства США. Объект планируется сдать в июле 2026 года.
Ранее Молдова при поддержке ЕС и США модернизировала артиллерийские полигоны, приобрела бронетранспортеры, радиолокационные станции. Новая Военная стратегия РМ до 2035 года главными "военными рисками и угрозами национальной безопасности" называет продолжение Россией специальной военной операции на Украине, и российское военное присутствие в Приднестровье. Приоритеты РМ – количественный и качественный рост национальной армии, переход на стандарты НАТО и укрепление сотрудничества с ЕС. Военный бюджет Молдовы в 2025 году увеличен на 28 процентов – до 1,4 млрд леев. Заметим, бюджет минобороны РМ на 70 процентов формируется за счет ЕС – это примерно 60 млн евро в год. Откуда такая щедрость? Не придется ли за помощь Евросоюза платить кровью, а не только участием в "военном шенгене", на который уже согласился 18 ноября в Брюсселе премьер нейтральной Молдовы Александр Мунтяну.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.