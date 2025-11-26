https://uz.sputniknews.ru/20251126/militarizatsiya-moldovy-ugrojaet-evrope-tranzitom-terrora--53746591.html

Милитаризация Молдовы угрожает Европе транзитом террора

Милитаризация Молдовы угрожает Европе транзитом террора

Натовские стратеги изощренно "загоняют" миролюбивый молдавский народ на войну с Россией, невзирая на конституционный нейтралитет Республики Молдова и малочисленную национальную армию – 8500 "штыков"

Насилие, обращенное на Восток, всегда возвращается на Запад "огнем и мечом", однако многовековая история Европы и свежий украинский пример в Брюсселе и Кишиневе никого ничему не учат. Таможенники Румынии на контрольно-пропускном пункте Леушены – Албица в ночь на 20 ноября задержали следующий из Молдовы грузовик с партией переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) с надписями на разных языках. По документам, оружие следовало из Молдовы в Израиль, однако национальная армия РМ таким не располагает. Как ПЗРК и ПТРК попали в Молдову?Задержанный в Румынии грузовик прошел молдавскую таможню, оснащенную современными сканерами. Молдавский экс-премьер Ион Кику 21 ноября опубликовал фото документов, подтверждающих: партия оружия имела официальный "пропуск" таможенной службы РМ. Возможно, представители властей знали и до поры закрывали глаза на этот "железный поток".На границе случайно или осознанно "засветили" устойчивый канал контрабанды оружия. Следствием установлено: задержанный грузовик молдавской компании в ноябре несколько раз пересекал границу с Румынией. Вероятно, перевозил на запад неучтенные "излишки" украинских арсеналов, собранных странами НАТО "с миру по нитке". После румынского скандала молдавские власти крайне неубедительно пытались "перевести стрелки" на Приднестровье.Цели оружейной контрабанды всегда находятся в диапазоне криминально-террористическом. Так, одним выстрелом ПТРК можно открыть двери самого неприступного банка или уничтожить "неудобного" президента/премьера любой европейской страны – в бронированном лимузине. ПЗРК "достанет" гражданский авиалайнер на удалении и высотах в несколько километров. В операциях натовских спецслужб "под чужим флагом" не исключены масштабные теракты, в которых можно использовать оружие и "специалистов" разных стран, обвинив кого угодно (вспоминаем "Северные потоки").Махновщина заразительнаСлужба внешней разведки РФ не раз предупреждала о подготовке провокаций, а ФСБ России предотвращала их. Европейские "ястребы" и "деревянные солдаты" украинского ГУР способны на многое для срыва "мирного проекта Трампа", продолжения прокси-войны с Россией "до последнего украинца". Республика Молдова, встраиваясь в блок НАТО, технологически превращается в инструмент агрессивной внешней политики Запада – с тяжелыми и необратимыми последствиями для собственного населения. Махновщина заразительна, и сегодняшняя "беспилотная лихорадка" весьма показательна.Свежее заявление минобороны РМ: "В результате масштабного нападения на Украину в ночь с понедельника на вторник системы наблюдения воздушного пространства Национальной армии утром 25 ноября зафиксировали шесть дронов, которые незаконно пересекли национальное воздушное пространство".Служба воздушных операций минобороны Молдовы этим же утром сообщила о пролете неизвестного дрона в южной части страны – в направлении украинской границы. Поднятая по тревоге боевая авиация Румынии передала информацию о вероятном нарушении своей границы – с территории Украины. Интригу увенчал некий беспилотник с красной литерой Z на хвосте (небрежный зигзаг аэрозольным баллончиком), который якобы упал на территории Флорештского района (северо-запад Молдовы) – в 25 км от границы с Украиной. Выглядит как неловкая инсценировка, потому что от "падения" Z-дрона не пострадал даже старый шифер. Возможно, подобные "вещдоки" в Молдове, Румынии, Польше – собирают из контрабандных запчастей с украинского ТВД.Ждем выводов специализированной группы отдела технико-взрывной экспертизы полиции РМ. Впрочем, специалистам МИД Молдовы уже все ясно: "решительно осудили", и до полудня 25 ноября вызвали для объяснений посла России в Кишиневе Олега Озерова. Ранее посол Озеров все разъяснил: "Идет ползучая милитаризация Молдовы, вопреки зафиксированному в ее конституции нейтральному статусу", НАТО вооружает страну для войны с Россией в 2030 году.Известный американский аналитик Джон Миршаймер подтвердил чрезмерную и опасную вовлеченность Запада в политику Молдовы, что "таит в себе большой потенциал для возникновения проблем… Угроза масштабной европейской войны не исчезнет с прекращением боевых действий на Украине".Молдова увлеченно падает в пропасть милитаризации, и "просвещенная" Европа всячески помогает в этом. На год, до декабря 2026-го продлена программа военной помощи РМ – на сумму 40 млн евро (поставки разведывательных БПЛА, тактических систем связи, автомобилей повышенной проходимости). Евросоюз дополнительно выделил Молдове 20 млн евро на закупку летального вооружения: восьми ЗРК ближнего радиуса действия и 24 ракет-перехватчиков. ЕС за два года увеличил военную помощь Молдове до 137 млн евро.Европейский фонд мира закупил для нейтральной Молдовы партию израильских 155-мм САУ ATMOS 2000. Стоимость одной такой боевой машины – 5,5 млн евро. На военном полигоне в Бельцах 18 декабря началось масштабное строительство арсенала для боеприпасов – с участием представителей посольства США. Объект планируется сдать в июле 2026 года.Ранее Молдова при поддержке ЕС и США модернизировала артиллерийские полигоны, приобрела бронетранспортеры, радиолокационные станции. Новая Военная стратегия РМ до 2035 года главными "военными рисками и угрозами национальной безопасности" называет продолжение Россией специальной военной операции на Украине, и российское военное присутствие в Приднестровье. Приоритеты РМ – количественный и качественный рост национальной армии, переход на стандарты НАТО и укрепление сотрудничества с ЕС. Военный бюджет Молдовы в 2025 году увеличен на 28 процентов – до 1,4 млрд леев. Заметим, бюджет минобороны РМ на 70 процентов формируется за счет ЕС – это примерно 60 млн евро в год. Откуда такая щедрость? Не придется ли за помощь Евросоюза платить кровью, а не только участием в "военном шенгене", на который уже согласился 18 ноября в Брюсселе премьер нейтральной Молдовы Александр Мунтяну.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

