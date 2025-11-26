https://uz.sputniknews.ru/20251126/press-tsentr-sputnik-prezentatsiya-kniga-53753270.html
В МПЦ Sputnik презентуют книгу об истории и культуре России и Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет о ключевых эпизодах истории Узбекистана, а также факторах, повлиявших на формирование культурного наследия региона
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 28 ноября в 15.00 по ташкентскому времени состоится презентация книги "Россия и Центральная Азия: история и культура", выпущенной совместно Россотрудничеством и издательством "Руниверс".Участники:Речь, в частности, пойдет о ключевых эпизодах истории Узбекистана, а также факторах, повлиявших на формирование культурного наследия региона.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 28 ноября в 15.00 по ташкентскому времени состоится презентация книги "Россия и Центральная Азия: история и культура", выпущенной совместно Россотрудничеством и издательством "Руниверс".
руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская;
кандидат исторических наук Василий Костецкий;
историк Маргарита Филанович;
представители музыкального сообщества и сферы киноискусства республики.
Речь, в частности, пойдет о ключевых эпизодах истории Узбекистана, а также факторах, повлиявших на формирование культурного наследия региона.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.