В Ташкенте прошло второе заседание Межпарламентской комиссии Узбекистана и России
В Ташкенте прошло второе заседание Межпарламентской комиссии Узбекистана и России
Депутат Госдумы РФ: Нам нужно искать такие формы сотрудничества, которые приведут к реальным предложениям и совместным проектам.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана состоялось второе заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной Думы России и Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает корреспондент Sputnik.
Стороны обсудили развитие межпарламентских связей, расширение межрегионального партнерства и новые подходы к экономическому, образовательному и научному взаимодействию.
Заседание Межпарламентской комиссии Госдумы России и Закпалаты Олий Мажлиса Узбекистана
Заседание Межпарламентской комиссии Госдумы России и Закпалаты Олий Мажлиса Узбекистана
В работе комиссии участвовали депутаты Госдумы РФ Александр Бабаков и Александр Мажуга, посол России в Узбекистане Александр Ерхов, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Рахим Хакимов, депутаты Дилором Файзиева, Елена Борисова, Гулрух Агзамова.
Открывая заседание, депутат Госдумы РФ Александр Бабаков подчеркнул важность сохранения общей исторической памяти как основы для укрепления двусторонних отношений. Он напомнил о посещении мемориального комплекса "Парк Победы", отметив его символическое значение.
"Наши народы глубоко связаны историей. Все усилия по развитию внешнеэкономических отношений должны опираться на этот опыт, который нужно не только сохранять, но и популяризировать", — отметил он.
Бабаков также обратил внимание на необходимость перехода от обсуждения объемов товарооборота к выработке новых экономических механизмов.
"Нам нужно искать такие формы сотрудничества, которые приведут к реальным предложениям и совместным проектам", — подчеркнул депутат.
Он пояснил, что развитие профессионального образования и формирование собственных финансовых институтов — ключевые элементы экономического суверенитета.
"Пока мы не создадим внутри себя корпоративные и банковские механизмы, работающие на финансовый суверенитет, продвигать платежные инструменты будет сложно. Карта “Мир” — это инструмент, но не механизм", — подчеркнул Бабаков.
Депутат также предложил расширять межрегиональные связи и проводить обмены на уровне субъектов.
"Мы пригласим узбекских коллег с неформальным визитом — не в Москву или Санкт-Петербург, а в российский регион. Например, в Саратов", — добавил он.
В свою очередь депутат Госдумы РФ Александр Мажуга выделил образовательное сотрудничество как одно из ключевых направлений взаимодействия двух стран. По его словам, Россия ежегодно предоставляет около 800 квот на обучение в российских вузах для граждан Узбекистана, а наиболее востребованными остаются инженерные и медицинские специальности.
"Для нас ключевой момент — повышение качества знания русского языка и профильных предметов", — отметил Мажуга.
Он напомнил о сети филиалов российских университетов в Узбекистане.
"Всего создано 15 филиалов, работает 14. Последним был утвержден филиал Бауманского университета. Вопросы остаются только по инфраструктуре — лабораториям и инженерному оборудованию. Все будет решено в ближайшее время, и филиал заработает", — сообщил депутат.
Отдельное внимание он уделил научной кооперации.
"Будем усиливать связи между учеными наших стран. Ключевой проект — создание обсерватории Суффа", — сказал Мажуга.
Он также сообщил, что на Конгрессе молодых ученых в Сочи впервые участвует делегация из Узбекистана.
"Уже 58 молодых ученых начали работу на площадке федеральной территории “Сириус”", — заключил он.
Встреча завершилась посещением Олимпийского городка, IT Park Uzbekistan и Центра исламской цивилизации.
Напомним, что соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной Думы и Законодательной палаты Олий Мажлиса подписали 28 ноября 2022 года в ходе официального визита Председателя ГД РФ Вячеслава Володина в Узбекистан.
Первое ее заседание прошло 19 февраля 2024-го в Москве.