https://uz.sputniknews.ru/20251126/tashkent-vtoroe-zasedanie-mejparlamentskoy-komissii-uzbekistan-rossiya-53758027.html

В Ташкенте прошло второе заседание Межпарламентской комиссии Узбекистана и России

В Ташкенте прошло второе заседание Межпарламентской комиссии Узбекистана и России

Sputnik Узбекистан

Депутат Госдумы РФ: Нам нужно искать такие формы сотрудничества, которые приведут к реальным предложениям и совместным проектам

2025-11-26T18:15+0500

2025-11-26T18:15+0500

2025-11-26T18:15+0500

эксклюзив

узбекистан

россия

государственная дума рф

законодательная палата олий мажлиса

сотрудничество

комиссия

парламент

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1a/53758260_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_a6304d5f36f0d57f4552a3f9bd608bdb.jpg

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана состоялось второе заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной Думы России и Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает корреспондент Sputnik.Стороны обсудили развитие межпарламентских связей, расширение межрегионального партнерства и новые подходы к экономическому, образовательному и научному взаимодействию.В работе комиссии участвовали депутаты Госдумы РФ Александр Бабаков и Александр Мажуга, посол России в Узбекистане Александр Ерхов, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Рахим Хакимов, депутаты Дилором Файзиева, Елена Борисова, Гулрух Агзамова.Открывая заседание, депутат Госдумы РФ Александр Бабаков подчеркнул важность сохранения общей исторической памяти как основы для укрепления двусторонних отношений. Он напомнил о посещении мемориального комплекса "Парк Победы", отметив его символическое значение.Бабаков также обратил внимание на необходимость перехода от обсуждения объемов товарооборота к выработке новых экономических механизмов.Он пояснил, что развитие профессионального образования и формирование собственных финансовых институтов — ключевые элементы экономического суверенитета.Депутат также предложил расширять межрегиональные связи и проводить обмены на уровне субъектов."Мы пригласим узбекских коллег с неформальным визитом — не в Москву или Санкт-Петербург, а в российский регион. Например, в Саратов", — добавил он.В свою очередь депутат Госдумы РФ Александр Мажуга выделил образовательное сотрудничество как одно из ключевых направлений взаимодействия двух стран. По его словам, Россия ежегодно предоставляет около 800 квот на обучение в российских вузах для граждан Узбекистана, а наиболее востребованными остаются инженерные и медицинские специальности.Он напомнил о сети филиалов российских университетов в Узбекистане.Отдельное внимание он уделил научной кооперации.Он также сообщил, что на Конгрессе молодых ученых в Сочи впервые участвует делегация из Узбекистана."Уже 58 молодых ученых начали работу на площадке федеральной территории “Сириус”", — заключил он.Встреча завершилась посещением Олимпийского городка, IT Park Uzbekistan и Центра исламской цивилизации.Напомним, что соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной Думы и Законодательной палаты Олий Мажлиса подписали 28 ноября 2022 года в ходе официального визита Председателя ГД РФ Вячеслава Володина в Узбекистан.Первое ее заседание прошло 19 февраля 2024-го в Москве.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент заседание межпарламентская комиссия узбекистан россия