В Узбекистане пройдут общественные слушания по строительству АЭС — дата
В Узбекистане пройдут общественные слушания по строительству АЭС — дата
Узатом пригласил к диалогу представителей общественности и всех заинтересованных сторон
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Общественные слушания по проекту строительства в Узбекистане атомной электростанции с участием госкорпорации "Росатом" состоятся 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Агентства "Узатом".Узатом пригласил к диалогу представителей общественности и всех заинтересованных сторон.Проект предусматривает строительство АЭС, состоящей из реакторов ВВЭР-1000 и РИТМ-200Н, которые считаются одними из самых передовых технологий в области атомной энергетики с точки зрения безопасности.Также в сообщении приводятся основные параметры АЭС:Также отмечается, что в период строительства АЭС создадут до 13 000 новых рабочих мест, а в ходе эксплуатации трудоустроят 2 000 человек.В мае 2024-го в Ташкенте подписали первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. Росатом выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к работам также привлекут местные компании. В сентябре прошлого года Узатом и Атомстройэкспорт — инжиниринговый дивизион Росатома — подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В октябре этого года началось сооружение котлована для АЭС, в начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции. Заливку первого бетона планируют в марте следующего года.В конце сентября 2025-го власти республики и Росатом на международном форуме "Мировая атомная неделя" в столице РФ подписали допсоглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в республике.Документ предусматривает заключение контракта на новую конфигурацию АЭС. Стороны договорились, что в состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируют в 2035 году.
