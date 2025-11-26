https://uz.sputniknews.ru/20251126/vladimir-putin-sadyr-japarov-peregovory-bishkek-53756299.html

Владимир Путин и Садыр Жапаров провели переговоры в Бишкеке — подробности

Программный документ, подписанный по итогам более чем двухчасовой встречи включает новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению двусторонних связей России и Кыргызстана на долгосрочную перспективу

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Бишкеке в резиденции "Ынтымак Ордо" прошли переговоры президентов России и Кыргызстана Владимира Путина и Садыра Жапарова. Речь шла о результатах сотрудничества стран и перспективах взаимодействия.Путин во время заявлений по итогам переговоров сообщил, что обсудил с Садыром Жапаровым весь комплекс двусторонних вопросов, президенты обменялись мнениями по насущным темам.Глава РФ указал на развитие экономических связей: около 97% расчетов идут в национальных валютах, российские инвестиции достигли $2 млрд.Предметом обсуждения стало расширение двустороннего сотрудничества в военной и военно-технических сферах. Лидеры РФ и КР наметили планы совместной работы в противодействии терроризму, экстремизму, наркотрафику и оргпреступности.По мнению обеих сторон, размещенная в Кыргызстане объединенная российская военная база вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, а также в обеспечение безопасности и стабильности во всей Центральной Азии.В ходе обсуждения темы трудовой миграции стороны поддержали обоюдную заинтересованность присутствия трудовых мигрантов из Кыргызстана в РФ.В свою очередь КР приветствовала интерес бизнеса России к кыргызским предприятиям и выразила готовность оказать всестороннюю поддержку российским инвесторам.По мнению сторон, нынешние переговоры были весьма результативными, прошли в целом в конструктивном ключе.Лидеры РФ и Кыргызстана в Совместном заявлении об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства отметили устойчивый рост экспортных поставок кыргызской сельхозпродукции в Россию.Также они подтвердили готовность к углублению экономической интеграции в рамках ЕАЭС, согласились с тем, что формирование архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии востребовано.В документе указано, что президенты выступают за неукоснительное соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия.Кроме того, Россия и Кыргызстан подписали соглашения в сферах миграции, здравоохранения и образования.Владимир Путин пригласил кыргызского коллегу посетить РФ с ответным визитом.Владимир Путин находится в Кыргызстане с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25–27 ноября. Российский лидер также встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и примет участие в саммите ОДКБ.

