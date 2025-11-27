Как цифровая перезагрузка повлияет на работу архивных учреждений Узбекистана
Глава республики подписал Указ "О мерах по цифровизации сферы архивного дела и дальнейшему повышению эффективности управления в этой сфере". Документ предусматривает создание современного механизма управления архивами.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Сферу архивного дела в Узбекистане цифровизируют. Это определено в соответствующем указе президента, сообщает Минюст.
В числе поставленных задач:
оцифровать 60% документов Национального архивного фонда;
довести долю электронных услуг до 100% и сократить сроки их предоставления минимум втрое;
с 1 июня 2026 года объединить все существующие архивные информационные системы в Единую национальную архивную информационную систему.
Оцифровка архивных документов пройдет в три этапа:
(2025–2027 годы) — редкие и особо ценные документы, а также документы, связанные с землей и имуществом;
(2028–2029 годы) — кино-, фото-, фоноархивы и научно-техническая документация;
(с 2030 года) — остальные материалы Национального архивного фонда.
Цифровизация процессов в госархивах
В государственных архивах Агентства "Узархив" внедрят RFID-технологию (радиочастотной идентификации). Это позволит автоматически отслеживать движение ценных архивных материалов. С 1 июня 2026 года ее в обязательном порядке будут использовать во всех национальных архивах.
С 1 августа 2026 года в цифровой формат переведут следующие функции государственных архивов:
государственная регистрация документов Национального архивного фонда;
составление и оформление описей дел, а также формирование, согласование и утверждение по ним научно-справочного аппарата;
прием документов государственными архивами и предоставление их пользователям;
согласование вопросов хранения архивов реорганизуемых организаций;
формирование единого перечня государственных органов и организаций, обязанных передавать документы в госархивы.
Внедрение информационной системы "Шажара"
С 1 сентября 2026-го в республике запустят информационную систему "Шажара" ("Родословная"), которая позволит гражданам получить сведения о родословной их семей в режиме онлайн.
Возможности системы:
формирование генеалогической информации по запросу граждан;
получение данных об этническом происхождении — через службу ДНК-анализа Республиканского центра судебной экспертизы.
Услугу будут оказывать через центры госуслуг и ЕПИГУ за следующие исторические периоды:
IX век — 1917 год;
1918–1945 годы;
с 1946 года по настоящее время.
Сроки оказания архивных услуг сократят
С 1 мая 2026 года при оказании архивных услуг отменяется необходимость предоставлять:
рекомендательное письмо руководителя архивного учреждения при проведении аттестации претендентов на компетентность по упорядочению архивных документов;
копию запрашиваемого документа при выдаче справок по тематическим запросам.
С 1 марта 2026 года сокращают сроки оказания таких услуг, как:
разрешение на временный вывоз архивных документов за рубеж — с 15 до 5 рабочих дней;
подтверждение записей в утраченной или поврежденной трудовой книжке — с 20 до 10 дней;
выдача справки, подтверждающей обучение в высших и средних специальных образовательных учреждениях — с 5 до 2 дней;
оцифровка архивных материалов — с 3 до 1 рабочего дня.