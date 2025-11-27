https://uz.sputniknews.ru/20251127/arxivy-uzbekistan-sifrovizatsiya-53767474.html

Как цифровая перезагрузка повлияет на работу архивных учреждений Узбекистана

Глава республики подписал Указ "О мерах по цифровизации сферы архивного дела и дальнейшему повышению эффективности управления в этой сфере". Документ предусматривает создание современного механизма управления архивами.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Сферу архивного дела в Узбекистане цифровизируют. Это определено в соответствующем указе президента, сообщает Минюст. В числе поставленных задач: Оцифровка архивных документов пройдет в три этапа: Цифровизация процессов в госархивах В государственных архивах Агентства "Узархив" внедрят RFID-технологию (радиочастотной идентификации). Это позволит автоматически отслеживать движение ценных архивных материалов. С 1 июня 2026 года ее в обязательном порядке будут использовать во всех национальных архивах. С 1 августа 2026 года в цифровой формат переведут следующие функции государственных архивов: Внедрение информационной системы "Шажара" С 1 сентября 2026-го в республике запустят информационную систему "Шажара" ("Родословная"), которая позволит гражданам получить сведения о родословной их семей в режиме онлайн. Возможности системы: Услугу будут оказывать через центры госуслуг и ЕПИГУ за следующие исторические периоды: Сроки оказания архивных услуг сократят С 1 мая 2026 года при оказании архивных услуг отменяется необходимость предоставлять: С 1 марта 2026 года сокращают сроки оказания таких услуг, как:

