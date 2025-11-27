Узбекистан
Как цифровая перезагрузка повлияет на работу архивных учреждений Узбекистана
Как цифровая перезагрузка повлияет на работу архивных учреждений Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Глава республики подписал Указ "О мерах по цифровизации сферы архивного дела и дальнейшему повышению эффективности управления в этой сфере". Документ предусматривает создание современного механизма управления архивами.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Сферу архивного дела в Узбекистане цифровизируют. Это определено в соответствующем указе президента, сообщает Минюст. В числе поставленных задач: Оцифровка архивных документов пройдет в три этапа: Цифровизация процессов в госархивах В государственных архивах Агентства "Узархив" внедрят RFID-технологию (радиочастотной идентификации). Это позволит автоматически отслеживать движение ценных архивных материалов. С 1 июня 2026 года ее в обязательном порядке будут использовать во всех национальных архивах. С 1 августа 2026 года в цифровой формат переведут следующие функции государственных архивов: Внедрение информационной системы "Шажара" С 1 сентября 2026-го в республике запустят информационную систему "Шажара" ("Родословная"), которая позволит гражданам получить сведения о родословной их семей в режиме онлайн. Возможности системы: Услугу будут оказывать через центры госуслуг и ЕПИГУ за следующие исторические периоды: Сроки оказания архивных услуг сократят С 1 мая 2026 года при оказании архивных услуг отменяется необходимость предоставлять: С 1 марта 2026 года сокращают сроки оказания таких услуг, как:
11:30 27.11.2025 (обновлено: 12:21 27.11.2025)
Глава республики подписал Указ "О мерах по цифровизации сферы архивного дела и дальнейшему повышению эффективности управления в этой сфере". Документ предусматривает создание современного механизма управления архивами.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Сферу архивного дела в Узбекистане цифровизируют. Это определено в соответствующем указе президента, сообщает Минюст.
В числе поставленных задач:
оцифровать 60% документов Национального архивного фонда;
довести долю электронных услуг до 100% и сократить сроки их предоставления минимум втрое;
с 1 июня 2026 года объединить все существующие архивные информационные системы в Единую национальную архивную информационную систему.
Оцифровка архивных документов пройдет в три этапа:
(2025–2027 годы) — редкие и особо ценные документы, а также документы, связанные с землей и имуществом;
(2028–2029 годы) — кино-, фото-, фоноархивы и научно-техническая документация;
(с 2030 года) — остальные материалы Национального архивного фонда.
Цифровизация процессов в госархивах
В государственных архивах Агентства "Узархив" внедрят RFID-технологию (радиочастотной идентификации). Это позволит автоматически отслеживать движение ценных архивных материалов. С 1 июня 2026 года ее в обязательном порядке будут использовать во всех национальных архивах.
С 1 августа 2026 года в цифровой формат переведут следующие функции государственных архивов:
государственная регистрация документов Национального архивного фонда;
составление и оформление описей дел, а также формирование, согласование и утверждение по ним научно-справочного аппарата;
прием документов государственными архивами и предоставление их пользователям;
согласование вопросов хранения архивов реорганизуемых организаций;
формирование единого перечня государственных органов и организаций, обязанных передавать документы в госархивы.
Внедрение информационной системы "Шажара"
С 1 сентября 2026-го в республике запустят информационную систему "Шажара" ("Родословная"), которая позволит гражданам получить сведения о родословной их семей в режиме онлайн.
Возможности системы:
формирование генеалогической информации по запросу граждан;
получение данных об этническом происхождении — через службу ДНК-анализа Республиканского центра судебной экспертизы.
Услугу будут оказывать через центры госуслуг и ЕПИГУ за следующие исторические периоды:
IX век — 1917 год;
1918–1945 годы;
с 1946 года по настоящее время.
Сроки оказания архивных услуг сократят
С 1 мая 2026 года при оказании архивных услуг отменяется необходимость предоставлять:
рекомендательное письмо руководителя архивного учреждения при проведении аттестации претендентов на компетентность по упорядочению архивных документов;
копию запрашиваемого документа при выдаче справок по тематическим запросам.
С 1 марта 2026 года сокращают сроки оказания таких услуг, как:
разрешение на временный вывоз архивных документов за рубеж — с 15 до 5 рабочих дней;
подтверждение записей в утраченной или поврежденной трудовой книжке — с 20 до 10 дней;
выдача справки, подтверждающей обучение в высших и средних специальных образовательных учреждениях — с 5 до 2 дней;
оцифровка архивных материалов — с 3 до 1 рабочего дня.
