ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
ЕЭК: механизм финансовой поддержки промкооперации в ЕАЭС востребован
Представитель Евразийской экономической комиссии рассказал предпринимателям о специфике рассмотрения проектных заявок с учетом наработанной практики, итогах первого года реализации механизма и направлениях дальнейшей работы
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Механизм финансовой поддержки промкооперации в ЕАЭС показал свою востребованность. Об этом рассказал замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Георгий Арзуманян в ходе круглого стола Минпромторга РФ.Речь шла о специфике рассмотрения проектных заявок с учетом наработанной практики, итогах первого года реализации механизма и направлениях дальнейшей работы.Он добавил, что практическое применение механизма показало необходимость совершенствования действующей правовой базы. Это вполне закономерно для пилотного проекта. Комиссия совместно со странами Союза активно работает в этом направлении.Представители бизнес-среды обсудили дальнейшее расширение участия компаний государств Союза в проектах, осуществляемых с использованием механизма финкооперации, и поделились опытом реализации конкретных инициатив.
Представитель Евразийской экономической комиссии рассказал предпринимателям о специфике рассмотрения проектных заявок с учетом наработанной практики, итогах первого года реализации механизма и направлениях дальнейшей работы.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Механизм финансовой поддержки промкооперации в ЕАЭС показал свою востребованность. Об этом рассказал замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Георгий Арзуманян в ходе круглого стола Минпромторга РФ.
Речь шла о специфике рассмотрения проектных заявок с учетом наработанной практики, итогах первого года реализации механизма и направлениях дальнейшей работы.

"Первый этап работы с механизмом стал важным периодом апробации и адаптации как для Комиссии, так и для государств-членов и бизнес-сообщества, — подчеркнул Арзуманян. — Но, несмотря на возникающие вопросы, связанные с новизной внедренного инструмента, можно констатировать, что он заработал и уже показал свою востребованность".

Он добавил, что практическое применение механизма показало необходимость совершенствования действующей правовой базы. Это вполне закономерно для пилотного проекта. Комиссия совместно со странами Союза активно работает в этом направлении.
Представители бизнес-среды обсудили дальнейшее расширение участия компаний государств Союза в проектах, осуществляемых с использованием механизма финкооперации, и поделились опытом реализации конкретных инициатив.
