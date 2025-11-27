https://uz.sputniknews.ru/20251127/eaeu-finansovaya-podderjka-promkooperatsiya-53771098.html

ЕЭК: механизм финансовой поддержки промкооперации в ЕАЭС востребован

Представитель Евразийской экономической комиссии рассказал предпринимателям о специфике рассмотрения проектных заявок с учетом наработанной практики, итогах первого года реализации механизма и направлениях дальнейшей работы

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Механизм финансовой поддержки промкооперации в ЕАЭС показал свою востребованность. Об этом рассказал замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Георгий Арзуманян в ходе круглого стола Минпромторга РФ.Речь шла о специфике рассмотрения проектных заявок с учетом наработанной практики, итогах первого года реализации механизма и направлениях дальнейшей работы.Он добавил, что практическое применение механизма показало необходимость совершенствования действующей правовой базы. Это вполне закономерно для пилотного проекта. Комиссия совместно со странами Союза активно работает в этом направлении.Представители бизнес-среды обсудили дальнейшее расширение участия компаний государств Союза в проектах, осуществляемых с использованием механизма финкооперации, и поделились опытом реализации конкретных инициатив.

