ЕЭК: механизм финансовой поддержки промкооперации в ЕАЭС востребован
13:20 27.11.2025 (обновлено: 14:16 27.11.2025)
© Пресс-служба ЕЭКГеоргий Арзуманян: "Механизм финансовой поддержки промкооперации показал свою востребованность"
© Пресс-служба ЕЭК
Представитель Евразийской экономической комиссии рассказал предпринимателям о специфике рассмотрения проектных заявок с учетом наработанной практики, итогах первого года реализации механизма и направлениях дальнейшей работы.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Механизм финансовой поддержки промкооперации в ЕАЭС показал свою востребованность. Об этом рассказал замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК Георгий Арзуманян в ходе круглого стола Минпромторга РФ.
Речь шла о специфике рассмотрения проектных заявок с учетом наработанной практики, итогах первого года реализации механизма и направлениях дальнейшей работы.
"Первый этап работы с механизмом стал важным периодом апробации и адаптации как для Комиссии, так и для государств-членов и бизнес-сообщества, — подчеркнул Арзуманян. — Но, несмотря на возникающие вопросы, связанные с новизной внедренного инструмента, можно констатировать, что он заработал и уже показал свою востребованность".
Он добавил, что практическое применение механизма показало необходимость совершенствования действующей правовой базы. Это вполне закономерно для пилотного проекта. Комиссия совместно со странами Союза активно работает в этом направлении.
Представители бизнес-среды обсудили дальнейшее расширение участия компаний государств Союза в проектах, осуществляемых с использованием механизма финкооперации, и поделились опытом реализации конкретных инициатив.