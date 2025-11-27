Путин: ОДКБ гарантирует безопасность на евразийском пространстве

https://uz.sputniknews.ru/20251127/putin-zasedaniye-sovet-odkb-bishkek-53772170.html

Глава РФ выступил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе, которое прошло в столице Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе, прошедшем в Бишкеке.Другие заявления главы РФ:Кроме того, российский президент рассказал, под каким девизом пройдет председательство России в ОДКБ.Российский лидер 25–27 ноября находится в Кыргызстане с государственным визитом. Ранее он провел переговоры с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым, а также встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

