Путин: ОДКБ гарантирует безопасность на евразийском пространстве
© РИА НовостиВладимир Путин.
© РИА Новости
Подписаться
Глава РФ выступил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе, которое прошло столице Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе, прошедшем в Бишкеке.
"ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран-участниц нашего объединения", — сказал он.
Другие заявления главы РФ:
Организация Договора о коллективной безопасности за годы своей работы стала авторитетной региональной структурой;
Россия предлагает запустить программу оснащения сил ОДКБ современными образцами российских вооружений;
российские вооружения доказали свою эффективность в ходе реальных военных действий;
Москва поможет использовать достижения военной медицины в ОДКБ;
Россия будет помогать странам-участницам Организации Договора о коллективной безопасности предотвращать вспышки опасных заболеваний;
Организации Договора о коллективной безопасности нужно совершенствовать механизм задействования миротворческих сил;
Россия предлагает начать подготовку новой антитеррористической стратегии ОДКБ;
Россия вместе с партнерами ОДКБ продолжит работать над выявлением террористических ячеек, пресечения каналов их финансирования;
Россия предлагает принять дополнительные меры для защиты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от угроз в информационной сфере;
Россия предлагает провести в 2026 году международный экспертный форум, посвященный формированию архитектуры равной безопасности;
Россия приложит все усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия со странами ОДКБ по борьбе с наркотрафиком;
вопросы развития системы ПВО в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требуют отдельного внимания;
Кроме того, российский президент рассказал, под каким девизом пройдет председательство России в ОДКБ.
"С 1 января 2026 года, председательство ОДКБ переходит к России. Оно будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире", — сказал он.
одним из главных приоритетов председательства России в ОДКБ в 2026 году является сотрудничество для обеспечения технологического лидерства Организации в военной сфере;
Россия в ходе председательства в ОДКБ планирует организовать ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб;
следующий саммит ОДКБ пройдет 11 ноября 2026 года в Москве.
Российский лидер 25–27 ноября находится в Кыргызстане с государственным визитом. Ранее он провел переговоры с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым, а также встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.