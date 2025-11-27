https://uz.sputniknews.ru/20251127/razoblachenie-uitkoffa-mojet-stat-posledney-kapley-dlya-trampa-53765914.html

"Разоблачение Уиткоффа" может стать последней каплей для Трампа

Попытки сорвать переговоры между США и Россией по Украине вышли на новый уровень — точнее, достигли самого дна (потому что в запасе у противников американо-российской договоренности оставался только один, последний "патрон": дискредитация переговорщиков в глазах Трампа). Но в итоге бумерангом ударили по тем, кто пытались это сделать, пишет колумнист РИА Новости.Публикация прослушки телефонных разговоров помощника президента России Юрия Ушакова с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым и спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом должна была, по замыслу провокаторов, дискредитировать последнего в глазах американского президента. Уиткофф разоблачен, он "полезный идиот" Путина и вообще играет за русских — такие заголовки действительно появились в американской и европейской прессе. И неважно, что в реальности обсуждались переговоры двух президентов и то, как должен был быть подготовлен и оформлен проект плана мирного урегулирования, — акцент хотели сделать на самом факте, что представитель и близкий друг Трампа откровенно обсуждал с русскими эти темы, подсказывая, как лучше говорить с президентом США. Это же новый Уотергейт, возмущались противники Трампа, но в итоге получили прямо противоположный ожидаемому результат.Вместо увольнения Уиткоффу предстоит новая поездка в Москву — для встречи с Путиным. Причем вполне вероятно, что он поедет вместе с Джаредом Кушнером — зятем Трампа, который, по словам президента, "участвует в процессе". Сын Трампа Дональд-младший поддержал мнение о том, что публикация прослушки призвана саботировать мирное урегулирование, добавив: "Совершенно очевидно, что почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения с Украиной... Хватит!" Можно не сомневаться, что таково же мнение и главы семьи. Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, не беспокоит ли его теперь, что Уиткофф "слишком пророссийский", поддержав его: "Это стандартная вещь, потому что он должен продать это Украине, он должен продать Украину России. Вот что делает переговорщик".То есть Трамп продолжает гнуть свою линию: он снова повторил, что Украина должна заключить сделку. Истекавший сегодня срок дедлайна для принятия решения Киевом Трамп продлил, но при этом отказался срочно принять Зеленского, о чем настойчиво просили украинцы (намереваясь снова прийти к Трампу в сопровождении европейских лидеров). Встреча не состоится до того момента, "когда соглашение будет окончательным или будет находиться на своей завершающей стадии", объяснил Трамп. То есть теперь все зависит от того, какой вариант привезет в Москву Уиткофф, — близкий к изначально подготовленному, на основе которого Россия согласна вести переговоры, или отредактированный на женевских переговорах американцев с украинцами и европейцами.Незачем гадать, но дело в том, что Уиткоффу нет никакого смысла лететь в Москву (да еще и с Кушнером), чтобы передать Владимиру Путину то, о чем говорят европейцы и украинцы, утверждающие, что они добились принципиальных правок в плане Трампа. Исключив из него, в частности, вывод ВСУ с территории Донбасса, запрет на вступление Украины в НАТО (и еще несколько важных пунктов вроде судьбы российских активов). Понятно, что такой план Путин не примет даже в качестве основы для переговоров, но точно так же понятно, что и Трамп не утвердит такой проект для передачи его Путину. И для этого ему не нужны даже подсказки Уиткоффа — президент США уже и сам неплохо понимает, где проходят российские красные линии, и помнит, о чем он говорил с российским лидером в Анкоридже. Возвращать ситуацию к началу этого года, фактически обнуляя все, ради чего Уиткофф несколько раз прилетал в Москву к Путину, невыгодно Трампу. В его интересах, наоборот, воспользоваться окном возможностей (то есть сочетанием целого ряда благоприятных факторов: коррупционный скандал на Украине, проблемы Европы с финансированием Украины, российское наступление) и дожать Киев и ЕС.Однако воспользуется ли он им, покажет время — Уиткоффа и Кушнера ждут в Москве на следующей неделе.

