Российская армия освободила Васюковку в ДНР
15:20 27.11.2025 (обновлено: 16:20 27.11.2025)
© Sputnik / Алексей МайшевРоссийские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Майшев
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Юг".
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Российские бойцы освободили Васюковку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Васюковка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
За сутки бойцы группировки нанесли удары по формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Кирово, Бондарное, Бересток, Миньковка, Николаевка, Иванополье, Степановка и Константиновка ДНР.
ВСУ потеряли:
более 230 военнослужащих;
танк;
семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США;
15 автомобилей;
боевую машину реактивной системы залпового огня "Град";
шесть артиллерийских орудий, в том числе три западного производства;
радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства;
радиолокационную станцию RADA производства Израиля;
станцию радиоэлектронной борьбы,
семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего.