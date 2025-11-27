https://uz.sputniknews.ru/20251127/s-kakimi-feykami-mogut-stolknutsya-jurnalisty-i-chitateli-master-klass-sputnikpro-53781093.html

С какими фейками могут столкнуться журналисты и читатели: мастер-класс SputnikPro

Шеф-редактор сайта РИА.ру Максим Зубков неизменно подчеркивает, что новость — это прежде всего про факты.

Студенты факультета международной журналистики УзГУМЯ в Ташкенте на практике узнали, как распознавать фейковые новости. Мероприятие прошло в рамках международного образовательного проекта SputnikPRO.В ходе мастер-класса полезные навыки и советы от эксперта получили более 40 студентов.Спикером выступил шеф-редактор сайта РИА.ру Максим Зубков. Он рассказал, с какими видами фейков сегодня чаще всего сталкиваются журналисты и читатели, на что стоит обращать внимание, и почему даже опытные репортеры иногда попадают в ловушку ложной информации.Зубков выделил два основных типа фейков: текстовые и медиа. Первые часто содержат искаженную информацию, вторые — поддельные фото и видео, которые могут сбить с толку даже очень внимательного читателя.Чтобы "пробраться к истине", журналисту важно проверять каждую деталь: даже официальный документ требует проверки. Особое внимание эксперт советует уделять источникам без четкой идентификации.Спикер подчеркнул: прежде чем делиться или верить новости, оцените ее эмоциональный окрас — это часто первый сигнал фейка.Эксперт обратил внимание студентов на современные технологии, которые делают распространение фейков проще, чем когда-либо. С помощью нейросетей и редакторов изображений можно создать фото и видео, которые выглядят как настоящие, однако содержат недостоверную информацию. Зубков подчеркнул, что проверка фактов и внимательный анализ источников становятся ключевыми инструментами журналиста.Студенты активно выполняли практические задания: анализировали реальные новости, выявляли признаки недостоверной информации и обсуждали шаги, которые помогут избежать распространения фейков.По окончании мастер-класса они смогли задать вопросы спикеру, получить исчерпывающие ответы и профессиональные рекомендации.Подробности - в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: SputnikPRO - международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

