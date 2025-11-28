Стратегические агентства Узбекистана и России подписали план сотрудничества на 2026 год
Главы Агентства стратегического развития Узбекистана и Агентства стратегических инициатив России подписали план сотрудничества на 2026 год
© telegram sputnikuzbekistan/
Документ направлен на дальнейшее развитие и расширение взаимовыгодного сотрудничества между агентствами двух государств.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В Москве состоялась встреча директора Агентства стратегического развития и реформ при президенте Узбекистана Баходира Рахматова с генеральным директором Агентства стратегических инициатив России Светланой Чупшевой, сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства.
В ходе встречи Рахматов отметил, что в рамках взаимодействия между двумя агентствами реализован ряд важных проектов, которые демонстрируют высокий потенциал для дальнейшего расширения связей.
В свою очередь Чупшева подчеркнула, что продолжают укрепляться доверительные и дружеские отношения, сформированные в последние годы.
На встрече стороны подвели итоги взаимодействия агентств за 2025 год. Партнерство охватило сферы малого бизнеса, туризма, экологии, урбанизации и социальной политики.
В частности, в текущем году в Узбекистане впервые прошел конкурс национальных брендов "Бизникиларни бил" (Знай наших). Десять компаний-победителей получили сертификаты для выхода на российский рынок.
Также были приняты закон республики Узбекистан и указ президента о развитии креативной экономики. Узбекская делегация участвовала в международной конференции по креативной экономике, прошедшей в Санкт-Петербурге. В стране продолжается работа по созданию Парка креативных индустрий.
"На встрече был подписан план практических мероприятий по сотрудничеству на 2026 год между Агентством стратегического развития и реформ при Президенте Республики Узбекистан и Агентством стратегических инициатив России. Документ направлен на дальнейшее развитие и расширение взаимовыгодного сотрудничества", — говорится в сообщении агентства.
В частности, план охватывает 7 важных направлений:
развитие предпринимательства и поддержка местных брендов, проведение второго этапа конкурса "Знай наших";
развитие малых и средних городов;
цифровизация городского управления;
формирование совместной модели технологического сотрудничества;
обеспечение экологического благополучия и устойчивости климата;
создание системы лесополос и зеленых насаждений;
разработка стандарта социального капитала бизнеса.
Реализация этих проектов и программ позволит внедрить эффективные практики, способствующие развитию отраслей экономики, улучшению экологической ситуации и социальных условий, отметили в пресс-службе.
Кроме того, в ходе визита в Москву, Баходир Рахматов посетил ситуационный центр в мэрии Москвы, где обсудил с российскими специалистами проекты "Электронный дом", "Умный город" и "Цифровой двойник".
В Узбекистане изучили опыт Москвы в цифровизации управления многоквартирными домами
© telegram sputnikuzbekistan/
"На встрече были изучены возможности внедрения опыта цифрового управления городами в нашей стране и согласованы дальнейшие этапы сотрудничества", — говорится в сообщении агентства.
В частности, узбекскую сторону интересовали вопросы улучшения качества услуг управляющих сервисных компаний и цифровизации взаимодействия с собственниками жилья.
В пресс-службе напомнили, что в соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в Ташкенте планируется широкое внедрение цифровых технологий. В настоящее время внедрена единая информационная система "Мой дом", обеспечивающая онлайн-оплату коммунальных услуг и электронное взаимодействие с коммунальными организациями.