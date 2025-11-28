https://uz.sputniknews.ru/20251128/mexanizm-finkooperatsii-delaet-biznes-kredity-dostupnee-v-pyat-raz-53792342.html

Механизм финкооперации делает бизнес-кредиты доступнее в пять раз — министр ЕЭК

Механизм финкооперации делает бизнес-кредиты доступнее в пять раз — министр ЕЭК

В течение 2025 года в Комиссию от государств-членов поступило 16 заявок, три из которых одобрены Советом ЕЭК.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян рассказала о первых итогах реализации механизма финансовой поддержки кооперационных проектов и его преимуществах для бизнеса, сообщает ЕЭК.Она сообщила, что в течение 2025 года в Комиссию от государств-членов поступило 16 заявок, три из которых одобрены Советом ЕЭК. Остальные находятся на рассмотрении.Министр ЕЭК отметила, что субсидию Комиссии можно использовать в сочетании с любыми мерами национальной поддержки, что позволяет сделать условия для создания новых линий производства и увеличения уже действующих мощностей еще более выгоднымиОтдельное внимание уделено информационным инструментам промкооперации — порталу "Промышленность ЕАЭС", который содержит такие информсервисы, как:Говоря о новых возможностях кооперационного сотрудничества в рамках ЕАЭС, Барсегян сообщила об инициативе бизнеса по созданию межгосударственной программы по робототехнике.В заключение Барсегян рассказала о работе Комиссии по развитию отраслей промышленности с наибольшим кооперационным потенциалом. В их числе — текстильная и швейная промышленность, производство машин и оборудования, химическое производство (включая фармацевтику), станкостроение, производство оборудования для цифровизации и развития телемедицины.

