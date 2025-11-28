Узбекистан
Механизм финкооперации делает бизнес-кредиты доступнее в пять раз — министр ЕЭК
Механизм финкооперации делает бизнес-кредиты доступнее в пять раз — министр ЕЭК
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/15/47636543_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67440bdcabf3b449ba730b09ce1bb4ac.jpg
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян рассказала о первых итогах реализации механизма финансовой поддержки кооперационных проектов и его преимуществах для бизнеса, сообщает ЕЭК.Она сообщила, что в течение 2025 года в Комиссию от государств-членов поступило 16 заявок, три из которых одобрены Советом ЕЭК. Остальные находятся на рассмотрении.Министр ЕЭК отметила, что субсидию Комиссии можно использовать в сочетании с любыми мерами национальной поддержки, что позволяет сделать условия для создания новых линий производства и увеличения уже действующих мощностей еще более выгоднымиОтдельное внимание уделено информационным инструментам промкооперации — порталу "Промышленность ЕАЭС", который содержит такие информсервисы, как:Говоря о новых возможностях кооперационного сотрудничества в рамках ЕАЭС, Барсегян сообщила об инициативе бизнеса по созданию межгосударственной программы по робототехнике.В заключение Барсегян рассказала о работе Комиссии по развитию отраслей промышленности с наибольшим кооперационным потенциалом. В их числе — текстильная и швейная промышленность, производство машин и оборудования, химическое производство (включая фармацевтику), станкостроение, производство оборудования для цифровизации и развития телемедицины.
Механизм финкооперации делает бизнес-кредиты доступнее в пять раз — министр ЕЭК

13:10 28.11.2025 (обновлено: 14:29 28.11.2025)
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян рассказала о первых итогах реализации механизма финансовой поддержки кооперационных проектов и его преимуществах для бизнеса, сообщает ЕЭК.
Она сообщила, что в течение 2025 года в Комиссию от государств-членов поступило 16 заявок, три из которых одобрены Советом ЕЭК. Остальные находятся на рассмотрении.

"Первый год реализации механизма был направлен на формирование нормативной базы, отработку процедур отбора проектов, а также на понимание практических аспектов инструмента поддержки и выявление пробелов. При этом интерес бизнеса к нашему механизму уже на старте был высоким, и это объяснимо — механизм позволяет производителям снизить расходы по кредитам в среднем в пять раз", — рассказала Барсегян.

Министр ЕЭК отметила, что субсидию Комиссии можно использовать в сочетании с любыми мерами национальной поддержки, что позволяет сделать условия для создания новых линий производства и увеличения уже действующих мощностей еще более выгодными
Отдельное внимание уделено информационным инструментам промкооперации — порталу "Промышленность ЕАЭС", который содержит такие информсервисы, как:
карта индустриализации ЕАЭС, которая содержит сведения об инвестиционных проектах и технологических направлениях в различных отраслях промышленного производства;
национальные цифровые платформы государств-членов по кооперации, субконтрактации и трансферу технологий;
информационные ресурсы научно-технической сферы.
Говоря о новых возможностях кооперационного сотрудничества в рамках ЕАЭС, Барсегян сообщила об инициативе бизнеса по созданию межгосударственной программы по робототехнике.
"Переход экономики на роботизацию требует принятия решений правительствами стран ЕАЭС, выработки мер государственной поддержки. Поэтому ЕТП "Робототехника", созданная в этом году, при содействии Комиссии и совместно с отраслевым бизнесом стран Союза готовит предложения о разработке межгоспрограммы по промышленной робототехнике. Межгоспрограмма предполагает создание новых предприятий и центров промышленной робототехники, оснащение предприятий промышленными роботами, а также создание цифровой платформы по робототехнике", — отметила министр ЕЭК.

В заключение Барсегян рассказала о работе Комиссии по развитию отраслей промышленности с наибольшим кооперационным потенциалом. В их числе — текстильная и швейная промышленность, производство машин и оборудования, химическое производство (включая фармацевтику), станкостроение, производство оборудования для цифровизации и развития телемедицины.
