Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов.
В МПЦ Sputnik специалисты расскажут о мерах по снижению загрязнения воздуха в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 2 декабря в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция на тему "Комплексные меры по снижению загрязнения воздуха в Ташкенте". В мероприятии примут участие:В ходе пресс-конференции будут рассмотрены задачи, определенные Указом Президента Республики Узбекистан от 24 ноября 2025 года № УП-229 "О неотложных мерах по улучшению экологической ситуации в городе Ташкенте", направленным на усиление контроля за предотвращением загрязнения атмосферного воздуха и смягчение последствий изменения климата.К участию приглашаются журналисты.
Эксперты рассмотрят задачи, определенные Указом президента, направленным на усиление контроля за предотвращением загрязнения атмосферного воздуха и смягчение последствий изменения климата.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 2 декабря в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция на тему "Комплексные меры по снижению загрязнения воздуха в Ташкенте".
В мероприятии примут участие:
директор Агентства гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) Шерзод Хабибуллаев;
начальник отдела охраны и мониторинга атмосферного воздуха Национального комитета по экологии и изменению климата Республики Узбекистан Гулнара Хожабекова.
В ходе пресс-конференции будут рассмотрены задачи, определенные Указом Президента Республики Узбекистан от 24 ноября 2025 года № УП-229 "О неотложных мерах по улучшению экологической ситуации в городе Ташкенте", направленным на усиление контроля за предотвращением загрязнения атмосферного воздуха и смягчение последствий изменения климата.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
