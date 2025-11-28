https://uz.sputniknews.ru/20251128/mpts-sputnik-mery-po-snijeniyu-zagryazneniya-vozduxa-v-tashkente-53797969.html
В МПЦ Sputnik специалисты расскажут о мерах по снижению загрязнения воздуха в Ташкенте
Эксперты рассмотрят задачи, определенные Указом президента, направленным на усиление контроля за предотвращением загрязнения атмосферного воздуха и смягчение последствий изменения климата.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 2 декабря в 13.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция на тему "Комплексные меры по снижению загрязнения воздуха в Ташкенте". В мероприятии примут участие:В ходе пресс-конференции будут рассмотрены задачи, определенные Указом Президента Республики Узбекистан от 24 ноября 2025 года № УП-229 "О неотложных мерах по улучшению экологической ситуации в городе Ташкенте", направленным на усиление контроля за предотвращением загрязнения атмосферного воздуха и смягчение последствий изменения климата.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
