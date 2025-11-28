https://uz.sputniknews.ru/20251128/mpts-sputnik-prezentatsiya-knigi-ob-istorii-i-kulture-rossii-tsentralnoy-azii-53788875.html
В МПЦ Sputnik прошла презентация книги об истории и культуре России и Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
В рамках мероприятия участники обсуждают ключевые эпизоды истории Узбекистана, а также факторы, повлиявшие на формирование культурного наследия региона.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась презентация книги "Россия и Центральная Азия: история и культура", выпущенной совместно Россотрудничеством и издательством "Руниверс". В мероприятии приняли участие: Речь, в частности, шла о ключевых эпизодах истории Узбекистана, а также факторах, повлиявших на формирование культурного наследия региона.
15:20 28.11.2025 (обновлено: 16:34 28.11.2025)
В рамках мероприятия участники обсудили ключевые эпизоды истории Узбекистана, а также факторы, повлиявшие на формирование культурного наследия региона.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась презентация книги "Россия и Центральная Азия: история и культура", выпущенной совместно Россотрудничеством и издательством "Руниверс".
В мероприятии приняли участие:
руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская;
кандидат исторических наук Василий Костецкий;
представители музыкального сообщества и сферы киноискусства республики.
Речь, в частности, шла о ключевых эпизодах истории Узбекистана, а также факторах, повлиявших на формирование культурного наследия региона.