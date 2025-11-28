Узбекистан
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
В МПЦ Sputnik прошла презентация книги об истории и культуре России и Центральной Азии
В МПЦ Sputnik прошла презентация книги об истории и культуре России и Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
В рамках мероприятия участники обсуждают ключевые эпизоды истории Узбекистана, а также факторы, повлиявшие на формирование культурного наследия региона.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась презентация книги "Россия и Центральная Азия: история и культура", выпущенной совместно Россотрудничеством и издательством "Руниверс". В мероприятии приняли участие: Речь, в частности, шла о ключевых эпизодах истории Узбекистана, а также факторах, повлиявших на формирование культурного наследия региона.
В МПЦ Sputnik прошла презентация книги об истории и культуре России и Центральной Азии

15:20 28.11.2025 (обновлено: 16:34 28.11.2025)
В рамках мероприятия участники обсудили ключевые эпизоды истории Узбекистана, а также факторы, повлиявшие на формирование культурного наследия региона.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась презентация книги "Россия и Центральная Азия: история и культура", выпущенной совместно Россотрудничеством и издательством "Руниверс".
В мероприятии приняли участие:
руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская;
кандидат исторических наук Василий Костецкий;
представители музыкального сообщества и сферы киноискусства республики.
Речь, в частности, шла о ключевых эпизодах истории Узбекистана, а также факторах, повлиявших на формирование культурного наследия региона.
