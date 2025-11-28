Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251128/uzbekistan-doljen-stat-stranoy-s-nulevoy-byurokratiey-prezident-53801899.html
К 2030 году Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией — президент
К 2030 году Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией — президент
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия международного форума, посвященного вопросам устранения бюрократии, который проходит в столичном Международном конгресс-центре.
2025-11-28T16:40+0500
2025-11-28T16:40+0500
шавкат мирзиёев
узбекистан
оаэ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1c/53799746_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8b1ec824fe100fcc3f4d83013efbd9fa.jpg
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Наша конечная цель — к 2030 году превратить Узбекистан в страну с нулевой бюрократией, заявил президент Шавкат Мирзиёев на торжественной церемонии открытия международного форума, посвященного вопросам устранения бюрократии, который прошел в столичном Международном конгресс-центре.Как было отмечено, в Узбекистане уделяется приоритетное внимание устранению бюрократии, излишних процедур и административных барьеров для населения и бизнеса. Проведены реформы по коренному преобразованию и цифровизации национальной системы госуслуг, оптимизации деятельности государственных органов, установлению прямого и открытого диалога между государственными структурами и гражданами.Глава государства сообщил об утверждении отдельной программы по снижению бюрократии. В рамках программы определены важные задачи, которые будут реализованы до 2030 года. В частности,После выступления глава государства нажал символическую кнопку и дал старт Программе по устранению бюрократии.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1c/53799746_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_39dcfb05d1c96a64e641fc128abc3333.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент узбекистан программа бюрократия старт государственные услуги документы
президент узбекистан программа бюрократия старт государственные услуги документы

К 2030 году Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией — президент

16:40 28.11.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев
Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия международного форума, посвященного вопросам устранения бюрократии, который проходит в столичном Международном конгресс-центре.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Наша конечная цель — к 2030 году превратить Узбекистан в страну с нулевой бюрократией, заявил президент Шавкат Мирзиёев на торжественной церемонии открытия международного форума, посвященного вопросам устранения бюрократии, который прошел в столичном Международном конгресс-центре.
Как было отмечено, в Узбекистане уделяется приоритетное внимание устранению бюрократии, излишних процедур и административных барьеров для населения и бизнеса. Проведены реформы по коренному преобразованию и цифровизации национальной системы госуслуг, оптимизации деятельности государственных органов, установлению прямого и открытого диалога между государственными структурами и гражданами.

"Мы строим Новый Узбекистан, руководствуясь гуманистической идеей: "Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить нашему народу", — подчеркнул президент.

Глава государства сообщил об утверждении отдельной программы по снижению бюрократии.

Документ предполагает устранение бюрократии в отношениях "государство — население", "государство — бизнес" и внутри государственного аппарата, а также создание максимально удобной экосистемы государственных услуг.

© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПрезидент Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по сокращению бюрократии в Узбекистане
Президент Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по сокращению бюрократии в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2025
Президент Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по сокращению бюрократии в Узбекистане
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
В рамках программы определены важные задачи, которые будут реализованы до 2030 года. В частности,
количество госуслуг будет увеличено до 1,5 тысячи, доля электронных услуг доведена до 95%. В 2026 году в электронный формат будет переведено дополнительно 250 услуг;
в электронный формат перейдут регистрация транспортных средств, возврат НДС и другие популярные услуги;
будет полностью внедрена система "Безбумажное правительство", предусматривающая полный отказ от бумажного документооборота. Из существующих 40 миллионов документов 25 миллионов будут оцифрованы, при этом 5 миллионов — в 2026 году;
количество проактивных и композитных услуг будет доведено до 400, в следующем году появится 180 новых композитных услуг.

"В результате мы перейдем к системе, в которой услуга предоставляется гражданину без его обращения", — подчеркнул президент.

все госуслуги будут полностью инвентаризированы, отменят дублирующие, избыточные и создающие необоснованную нагрузку на граждан требования;
более 300 процедур в сфере лицензирования и разрешений, подключения к инженерным сетям и строительства упростят;

Например, подключение к четырем видам коммунальных сетей будет осуществляться на основе единого заявления.

сроки предоставления услуг будут значительно сокращены. Для более чем 100 видов услуг сроки будут уменьшены на 50%. Полностью отменят требование представления свыше 110 видов документов;
единый портал госуслуг, система "Лицензия", таможенная платформа "Единое окно" и кол-центры будут работать на базе искусственного интеллекта;
деятельность министерств и ведомств будет оцениваться посредством специальной цифровой платформы;
для постоянного мониторинга исполнения программы, а также координации деятельности министерств и ведомств по снижению бюрократии будет создан Офис программы;
для населения и бизнеса создаются возможности напрямую вносить свои предложения и новые инициативы в рамках программы. Также им будет предоставлена возможность оценивать деятельность госорганов в этом направлении. Для этого будет создан призовой фонд в $3 млн;
за счет этого фонда отдельные денежные вознаграждения будут вручаться гражданам, представителям бизнеса и государственным служащим, предложившим эффективные решения по сокращению бюрократии.

"Устранение бюрократии — одна из ключевых задач государства, направленная на служение людям. Мы должны создать такую систему, при которой не гражданин идет в государственный орган, а государство само приходит к каждому гражданину и решает его проблемы. Это должен быть современный и человекоцентричный облик государственного управления Нового Узбекистана", — подчеркнул президент.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев
Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2025
Президент Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
После выступления глава государства нажал символическую кнопку и дал старт Программе по устранению бюрократии.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0