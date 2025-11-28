https://uz.sputniknews.ru/20251128/uzbekistan-doljen-stat-stranoy-s-nulevoy-byurokratiey-prezident-53801899.html

К 2030 году Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией — президент

Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия международного форума, посвященного вопросам устранения бюрократии, который проходит в столичном Международном конгресс-центре.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Наша конечная цель — к 2030 году превратить Узбекистан в страну с нулевой бюрократией, заявил президент Шавкат Мирзиёев на торжественной церемонии открытия международного форума, посвященного вопросам устранения бюрократии, который прошел в столичном Международном конгресс-центре.Как было отмечено, в Узбекистане уделяется приоритетное внимание устранению бюрократии, излишних процедур и административных барьеров для населения и бизнеса. Проведены реформы по коренному преобразованию и цифровизации национальной системы госуслуг, оптимизации деятельности государственных органов, установлению прямого и открытого диалога между государственными структурами и гражданами.Глава государства сообщил об утверждении отдельной программы по снижению бюрократии. В рамках программы определены важные задачи, которые будут реализованы до 2030 года. В частности,После выступления глава государства нажал символическую кнопку и дал старт Программе по устранению бюрократии.

