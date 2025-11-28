https://uz.sputniknews.ru/20251128/uzbekistan-naznachili-novogo-posla-albanii-53789781.html

В Узбекистане назначили нового посла Албании

Генц Пецани назначен новым послом Албании в Узбекистане. Он вручил главе МИД Бахтиёру Саидову верительные грамоты.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Новый посол Албании в Узбекистане вручил верительные грамоты министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, инвестиции, туризм, образование и культурный обмен.

