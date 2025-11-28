https://uz.sputniknews.ru/20251128/uzbekistan-naznachili-novogo-posla-albanii-53789781.html
В Узбекистане назначили нового посла Албании
Sputnik Узбекистан
Генц Пецани назначен новым послом Албании в Узбекистане. Он вручил главе МИД Бахтиёру Саидову верительные грамоты.
2025-11-28T10:15+0500
2025-11-28T10:15+0500
2025-11-28T10:28+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1c/53790100_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_827158789ec3bd38528e45ea822596c2.jpg
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Новый посол Албании в Узбекистане вручил верительные грамоты министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, инвестиции, туризм, образование и культурный обмен.
В Узбекистане назначили нового посла Албании
10:15 28.11.2025 (обновлено: 10:28 28.11.2025)
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik.
Новый посол Албании в Узбекистане вручил верительные грамоты министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил
в своем Telegram-канале.
"Приняли верительные грамоты от Е.П. Генца Пецани, вновь назначенного посла Албании в Узбекистане", — написал Саидов.
В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, инвестиции, туризм, образование и культурный обмен.
"Мы также выразили общую приверженность укреплению политического диалога и поддержке новых инициатив, которые будут способствовать углублению партнерства между нашими странами", — добавил глава МИД.