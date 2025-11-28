https://uz.sputniknews.ru/20251128/uzbekistan-rossiya-ukreplyayut-sotrudnichestvo-oxrana-okrujayuschey-sredy-53790873.html
Узбекистан изучит достижения российских экспертов для укрепления природоохранных мер
В Самарканде состоялась встреча советника министра экологии Узбекистана Алишера Саломова с замглавой Росприроднадзора Татьяной Кузнецовой.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана заинтересованы в изучении достижений и подходов российских специалистов для укрепления национальных природоохранных инициатив, а также в обмене опытом и внедрении современных практик в области экологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета по экологии и изменению климата республики.На полях Конференции сторон CITES CoP20 в Самарканде состоялась встреча советника министра экологии Алишера Саломова с заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации (Росприроднадзор) Татьяной Кузнецовой.В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, уделив особое внимание обмену опытом и внедрению современных практик экологической безопасности.Саломов подчеркнул готовность Узбекистана активизировать взаимодействие с российскими природоохранными структурами, в том числе в части управления природными ресурсами и совершенствования механизмов экологического контроля.Речь также шла о защите водных объектов и рационального использования водных ресурсов — сферы, которые являются стратегически важными для обеих стран.Узбекская сторона выразила заинтересованность в изучении достижений и подходов российских специалистов для укрепления национальных природоохранных мер."Встреча прошла в конструктивном духе и позволила закрепить взаимопонимание по ряду перспективных направлений", — подчеркнули в ведомстве.По итогам встречи стороны подтвердили намерение развивать регулярный диалог и продолжать взаимовыгодное сотрудничество в области международной экологии и охраны природных ресурсов.
"Встреча прошла в конструктивном духе и позволила закрепить взаимопонимание по ряду перспективных направлений", — подчеркнули в ведомстве.
