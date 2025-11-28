https://uz.sputniknews.ru/20251128/uzbekistan-zapret-oborot-elektronnyx-sigaret-zakon-53793109.html

В Узбекистане запретили оборот электронных сигарет – закон

В Узбекистане запретили оборот электронных сигарет – закон

Sputnik Узбекистан

В стране запретили оборот электронных сигарет и других систем доставки никотина, а также приобретать, хранить, передавать, производить, ввозит или вывозить из страны соответствующие устройства. За эти преступления предусмотрены крупные штрафы и лишение свободы до 5 лет.

2025-11-28T12:06+0500

2025-11-28T12:06+0500

2025-11-28T12:27+0500

узбекистан

запрет

электронные сигареты

закон

минздрав узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/11/21394835_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_1f00c800a259b54778a1ed9221580ed7.jpg

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, предусматривающий полный запрет электронных сигарет в республике, а также уголовную ответственность за его нарушение — вплоть до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции.Законодательная палата парламента страны приняла данный закон в январе, Сенат Олий Мажлиса одобрил его в апреле.Документ также устанавливает уголовную ответственность за правонарушения, связанные с незаконным введением в оборот некурительной табачной продукции и устройств для потребления никотина, в том числе электронных сигарет. В частности, если оборот совершен в особо крупном размере или после применения административного взыскания предусмотрены разные виды наказаний: Ранее Минздрав республики в пояснительной записке к законопроекту сообщал, что если не ввести меры запрета на вейпы в Узбекистане, то в ближайшем будущем каждый пятый молодой человек в республике попадет под никотиновую зависимость. В частности, министерство предлагало ввести административную и уголовную ответственности за нарушение данного запрета — от штрафа в размере от $1 тысячи вплоть до пяти лет лишения свободы.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

закон запрет электронные сигареты вейп