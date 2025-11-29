https://uz.sputniknews.ru/20251129/mastera-iz-raznyx-stran-sozdayut-unikalnye-skulptury-iz-mramora-v-samarkande-53826878.html

Мастера из разных стран создают уникальные скульптуры из мрамора в Самарканде

Скульптурный симпозиум проводится в рамках 20-й сессии Конференции сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES CoP20), которая проходит в Самарканде с 24 ноября по 5 декабря.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Самарканде проходит IV Международный скульптурный симпозиум "Самарканд – 2025", сообщает Национальный комитет по экологии и изменению климата Узбекистана.В этом году симпозиум проходит под девизом "Наша планета – наш дом!". В нем участвуют около 20 известных скульпторов из Узбекистана, Омана, Ирана, Турции, Китая, Индии, Великобритании, Грузии и Японии. Они создают мраморные произведения, посвященные природе и искусству.В парке "Жаннат макон" в Самарканде созданы все необходимые условия для проведения симпозиума на высоком уровне, обеспечения эффективной работы местных и зарубежных скульпторов и обмена опытом. Созданные в ходе симпозиума монументальные произведения будут установлены в парках и скверах Самарканда и Ташкента.В рамках симпозиума, который продлится до 7 декабря, скульпторы проведут встречи и мастер-классы, а также представят свои работы участникам международной конференции (CITES CoP20).

