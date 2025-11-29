Мастера из разных стран создают уникальные скульптуры из мрамора в Самарканде

https://uz.sputniknews.ru/20251129/mastera-iz-raznyx-stran-sozdayut-unikalnye-skulptury-iz-mramora-v-samarkande-53826878.html
Скульптурный симпозиум проводится в рамках 20-й сессии Конференции сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES CoP20), которая проходит в Самарканде с 24 ноября по 5 декабря.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Самарканде проходит IV Международный скульптурный симпозиум "Самарканд – 2025", сообщает Национальный комитет по экологии и изменению климата Узбекистана.В этом году симпозиум проходит под девизом "Наша планета – наш дом!". В нем участвуют около 20 известных скульпторов из Узбекистана, Омана, Ирана, Турции, Китая, Индии, Великобритании, Грузии и Японии. Они создают мраморные произведения, посвященные природе и искусству.В парке "Жаннат макон" в Самарканде созданы все необходимые условия для проведения симпозиума на высоком уровне, обеспечения эффективной работы местных и зарубежных скульпторов и обмена опытом. Созданные в ходе симпозиума монументальные произведения будут установлены в парках и скверах Самарканда и Ташкента.В рамках симпозиума, который продлится до 7 декабря, скульпторы проведут встречи и мастер-классы, а также представят свои работы участникам международной конференции (CITES CoP20).
16:46 29.11.2025 (обновлено: 16:47 29.11.2025)
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
В Самарканде проходит IV Международный скульптурный симпозиум "Самарканд – 2025", сообщает
Национальный комитет по экологии и изменению климата Узбекистана.
"Мероприятие традиционно проводится на протяжении четырех лет и направлено на повышение экологического сознания и культуры населения, развитие эффективного творческого сотрудничества с зарубежными художниками в сфере экологии и охраны окружающей среды, обмен опытом, а также на улучшение культурной среды городов и их ландшафтного облика посредством произведений искусства, посвященных природе", — говорится в сообщении.
В этом году симпозиум проходит под девизом "Наша планета – наш дом!". В нем участвуют около 20 известных скульпторов из Узбекистана, Омана, Ирана, Турции, Китая, Индии, Великобритании, Грузии и Японии. Они создают мраморные произведения, посвященные природе и искусству.
"Для участия в нынешнем симпозиуме более 150 скульпторов из 73 стран представили свыше 300 эскизных проектов. Жюри отобрало 17 работ, авторы которых приглашены в нашу страну. Сейчас по этим эскизам создаются скульптуры. Художникам предоставлен необходимый объём мрамора, и они работают над уникальными произведениями искусства", — рассказал председатель Союза художников Узбекистана Иброхим Валихуджаев.
В парке "Жаннат макон" в Самарканде созданы все необходимые условия для проведения симпозиума на высоком уровне, обеспечения эффективной работы местных и зарубежных скульпторов и обмена опытом.
Созданные в ходе симпозиума монументальные произведения будут установлены в парках и скверах Самарканда и Ташкента.
В рамках симпозиума, который продлится до 7 декабря, скульпторы проведут встречи и мастер-классы, а также представят свои работы участникам международной конференции (CITES CoP20).