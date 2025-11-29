https://uz.sputniknews.ru/20251129/slezy-radosti-more-dobra-tashkent-mejdunarodnyy-festival-volonterov-53822722.html
Слезы радости и море добра: в Ташкенте стартовал Международный фестиваль волонтеров
Слезы радости и море добра: в Ташкенте стартовал Международный фестиваль волонтеров
Sputnik Узбекистан
Международный фестиваль волонтеров "Biz birgamiz!" проводится в Ташкенте уже в третий раз. В этом году в нем участвуют представители волонтерских движений из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана и других стран.
2025-11-29T18:15+0500
2025-11-29T18:15+0500
2025-11-29T18:15+0500
ташкент
волонтер
благотворительность
фестиваль
добрые дела
меморандум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1d/53823440_31:0:1731:956_1920x0_80_0_0_e556c3e8c0ee4d2bf94b5eb9c4d3af90.png
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Ташкент вновь стал столицей добрых дел. Зачем нужен Международный фестиваль, какие заявления прозвучали для волонтерского движения и в чем заключается его миссия — читайте в материале Sputnik Узбекистан.Слово "волонтер" впервые прозвучало более четырех веков назад — так назы вали солдат, которые шли в бой добровольно. Сегодня это понятие ассоциируется с безвозмездной помощью, благотворительностью и готовностью быть рядом в трудную минуту.Международный фестиваль волонтеров "Biz birgamiz!" в Ташкенте проводится уже в третий раз. Он стал площадкой для обмена опытом, обсуждения новых проектов и, конечно, для живого общения. В этом году сюда приехали представители волонтерских движений из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана и других стран.На открытии выступила Шахноза Мирзиёева, первый заместитель директора Национального агентства социальной защиты.Она представила ряд инициатив, которые могут изменить будущее волонтерства в Центральной Азии:Постоянный координатор ООН в Узбекистане Сабине Махл напомнила о том, что для Центральной Азии взаимопомощь — не модный тренд, а часть культурного кода.На официальной части гостям из других стран вручили благодарственные грамоты "Вместе во имя мира".Директор Ресурсного центра Мосволонтер Александр Левит рассказал о масштабе их движения:Исполнительный директор Национальной волонтерской сети Казахстана Татьяна Миронюк честно призналась, что быть волонтером непросто:Но фестиваль — это не только официальные речи. Главные герои здесь — сами волонтеры, которые ежедневно совершают маленькие чудеса.Так, клуб "28 петель Узбекистан" вяжет одежду и игрушки для недоношенных малышей, особенно осьминожки с мягкими щупальцами, которые имитируют пуповину и помогают крохам чувствовать себя в безопасности. О своей миссии представители клуба рассказали на ярмарке добра, пооходившей в рамках фестиваля.Итогом работы фестиваля станет подписание Меморандума о создании Международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций.Программа продолжится ярмаркой "Время чудес" и акцией по паспортизации деревьев в одном из парков Ташкента.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1d/53823440_244:0:1519:956_1920x0_80_0_0_f7d20fb1f8afbe40814bb4993585a869.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
международный фестиваль волонтер "biz birgamiz!" ташкент мирзиёева
международный фестиваль волонтер "biz birgamiz!" ташкент мирзиёева
Слезы радости и море добра: в Ташкенте стартовал Международный фестиваль волонтеров
Эксклюзив
Международный фестиваль волонтеров "Biz birgamiz!" проводится в Ташкенте уже в третий раз. В этом году в нем участвуют представители волонтерских движений из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана и других стран.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Ташкент вновь стал столицей добрых дел. Зачем нужен Международный фестиваль, какие заявления прозвучали для волонтерского движения и в чем заключается его миссия — читайте в материале Sputnik Узбекистан.
Слово "волонтер" впервые прозвучало более четырех веков назад — так назы вали солдат, которые шли в бой добровольно. Сегодня это понятие ассоциируется с безвозмездной помощью, благотворительностью и готовностью быть рядом в трудную минуту.
Международный фестиваль волонтеров "Biz birgamiz!" в Ташкенте проводится уже в третий раз. Он стал площадкой для обмена опытом, обсуждения новых проектов и, конечно, для живого общения. В этом году сюда приехали представители волонтерских движений из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана и других стран.
На открытии выступила Шахноза Мирзиёева, первый заместитель директора Национального агентства социальной защиты.
Она представила ряд инициатив, которые могут изменить будущее волонтерства в Центральной Азии:
создание фонда для поддержки лучших проектов — от идеи до реализации;
формирование Международного резерва социальных волонтеров для помощи в кризисных ситуациях;
запуск Академии социальных волонтеров Центральной Азии.
"В нашем регионе развита взаимопомощь. Наши неравнодушные волонтеры всегда готовы быть рядом, помогать – это бесценно. Вы нам нужны, а мы вас обязательно поддержим", — подчеркнула Шахноза Мирзиёева.
Постоянный координатор ООН в Узбекистане Сабине Махл напомнила о том, что для Центральной Азии взаимопомощь — не модный тренд, а часть культурного кода.
"Мы едины. И все это происходит здесь, в прекрасном Ташкенте, где мы собрались, чтобы отметить нечто универсальное: дух солидарности, служения и силу людей, помогающих друг другу. Эти ценности не абстрактны — они живут в каждой махалле".
На официальной части гостям из других стран вручили благодарственные грамоты "Вместе во имя мира".
Директор Ресурсного центра Мосволонтер Александр Левит рассказал о масштабе их движения:
"В Москве волонтерством занимаются более 1,5 миллиона человек. Это огромная команда небезразличных людей — социальный капитал, который позволяет нам решать самые острые проблемы".
Исполнительный директор Национальной волонтерской сети Казахстана Татьяна Миронюк честно призналась, что быть волонтером непросто:
"Но в какой-то момент, когда ты уже готов сдаться, ты снова поднимаешь глаза и видишь, как человек напротив просто благодарно улыбается. Или ребенок, для которого самое простое действие — как шаг в космос, но он совершает его здесь, рядом с тобой. И это снова трогает твою душу, и ты продолжаешь этим заниматься, двигаться вперед, и это дает тебе силы не сдаваться".
Но фестиваль — это не только официальные речи. Главные герои здесь — сами волонтеры, которые ежедневно совершают маленькие чудеса.
Так, клуб "28 петель Узбекистан" вяжет одежду и игрушки для недоношенных малышей, особенно осьминожки с мягкими щупальцами, которые имитируют пуповину и помогают крохам чувствовать себя в безопасности. О своей миссии представители клуба рассказали на ярмарке добра, пооходившей в рамках фестиваля.
"Перед тем как игрушка попадет в кувез (инкубатор для новорожденных – прим.ред.), ее кладут на грудь матери, чтобы она впитала запах мамы. А щупальца отвлекают малыша от трубочек и зондов", — рассказывает волонтер Мавлюда Мансурова.
Итогом работы фестиваля станет подписание Меморандума о создании Международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций.
Программа продолжится ярмаркой "Время чудес" и акцией по паспортизации деревьев в одном из парков Ташкента.