https://uz.sputniknews.ru/20251129/slezy-radosti-more-dobra-tashkent-mejdunarodnyy-festival-volonterov-53822722.html

Слезы радости и море добра: в Ташкенте стартовал Международный фестиваль волонтеров

Слезы радости и море добра: в Ташкенте стартовал Международный фестиваль волонтеров

Sputnik Узбекистан

Международный фестиваль волонтеров "Biz birgamiz!" проводится в Ташкенте уже в третий раз. В этом году в нем участвуют представители волонтерских движений из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана и других стран.

2025-11-29T18:15+0500

2025-11-29T18:15+0500

2025-11-29T18:15+0500

ташкент

волонтер

благотворительность

фестиваль

добрые дела

меморандум

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1d/53823440_31:0:1731:956_1920x0_80_0_0_e556c3e8c0ee4d2bf94b5eb9c4d3af90.png

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Ташкент вновь стал столицей добрых дел. Зачем нужен Международный фестиваль, какие заявления прозвучали для волонтерского движения и в чем заключается его миссия — читайте в материале Sputnik Узбекистан.Слово "волонтер" впервые прозвучало более четырех веков назад — так назы вали солдат, которые шли в бой добровольно. Сегодня это понятие ассоциируется с безвозмездной помощью, благотворительностью и готовностью быть рядом в трудную минуту.Международный фестиваль волонтеров "Biz birgamiz!" в Ташкенте проводится уже в третий раз. Он стал площадкой для обмена опытом, обсуждения новых проектов и, конечно, для живого общения. В этом году сюда приехали представители волонтерских движений из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана и других стран.На открытии выступила Шахноза Мирзиёева, первый заместитель директора Национального агентства социальной защиты.Она представила ряд инициатив, которые могут изменить будущее волонтерства в Центральной Азии:Постоянный координатор ООН в Узбекистане Сабине Махл напомнила о том, что для Центральной Азии взаимопомощь — не модный тренд, а часть культурного кода.На официальной части гостям из других стран вручили благодарственные грамоты "Вместе во имя мира".Директор Ресурсного центра Мосволонтер Александр Левит рассказал о масштабе их движения:Исполнительный директор Национальной волонтерской сети Казахстана Татьяна Миронюк честно призналась, что быть волонтером непросто:Но фестиваль — это не только официальные речи. Главные герои здесь — сами волонтеры, которые ежедневно совершают маленькие чудеса.Так, клуб "28 петель Узбекистан" вяжет одежду и игрушки для недоношенных малышей, особенно осьминожки с мягкими щупальцами, которые имитируют пуповину и помогают крохам чувствовать себя в безопасности. О своей миссии представители клуба рассказали на ярмарке добра, пооходившей в рамках фестиваля.Итогом работы фестиваля станет подписание Меморандума о создании Международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций.Программа продолжится ярмаркой "Время чудес" и акцией по паспортизации деревьев в одном из парков Ташкента.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

международный фестиваль волонтер "biz birgamiz!" ташкент мирзиёева