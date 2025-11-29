https://uz.sputniknews.ru/20251129/uzbekistan-utverdili-poryadok-vydachi-ekostikerov-na-avtotransport-53825926.html

Зеленый, желтый, красный: в Узбекистане утвердили порядок выдачи экостикеров на авто

Стикеры будут выдавать при регистрации и перерегистрации транспортного средства, а также по желанию автовладельцев. которые могут получить стикер через официальный сайт службы БДД МВД или портал my.gov.uz.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Узбекистане утвердили порядок выдачи специальных экологических стикеров для автотранспортных средств. Об этом сообщает Министерство юстиции со ссылкой на соответствующее постановление правительства.Согласно документу, экологическая категория транспортного средства определяется в соответствии с его экологическим классом, указанным производителем.При этом транспортные средства подразделяются на экологические категории "чистая", "средняя" и "вредная" по следующим критериям:Работающие на бензине и газе: "Чистая" экологическая категория — "Евро-2" и выше; "Средняя" экологическая категория — "Евро-0" и "Евро-1".На дизельном топливе:"Чистая" категория — "Евро-4" и выше;"Средняя" категория — "Евро-3";"Вредная" категория — "Евро-0", "Евро-1" и "Евро-2".К "чистой" экологической категории также относятся гибридные автомобили, и транспортные средства, работающие на альтернативных видах топлива, а также авто, произведенные не более трех лет назад.При регистрации и перерегистрации транспортных средств экологические стикеры будут выдаваться зеленого, желтого или красного цвета в зависимости от категории автомобиля. Владелец автомобиля также может оформить стикер добровольно, подав заявку через Службу безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД через официальный сайт или my.gov.uzЕсли заявка соответствует установленным критериям, транспортному средству будет выдана одна из экологических наклеек, соответствующая его экологической категории.Экологические наклейки будут действовать бессрочно.

