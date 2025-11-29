https://uz.sputniknews.ru/20251129/uzbekistantsy-smogut-vybirat-bank-dlya-polucheniya-zarplaty-53820390.html
Узбекистанцы смогут выбирать банк для получения зарплаты
К декабрю текущего года Центральный банк республики разработает меры, которые позволят гражданам самостоятельно выбирать банк или электронного провайдера, через которого они получают заработную плату.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Узбекистан планирует отказаться от практики обязательного прикрепления сотрудников к конкретному банку для получения заработной платы. Это предусмотрено постановлением президента, направленным на развитие сферы финансовых технологий в стране.В соответствии с документом, к декабрю 2025 года Центральный банк разработает меры, направленные на предоставление гражданам права выбора банка или электронного провайдера, через которого они получают заработную плату. Это должно стимулировать конкуренцию на рынке розничных банковских и платежных систем.К февралю 2026 года Центробанк внедрит в системе быстрых платежей новую услугу —P2P-переводы между физическими лицами по номеру мобильного телефона. Функция будет предоставлена поставщикам платежных услуг через Open API. Это обеспечит интеграцию с любыми приложениями.К июню 2026 года ЦБ внедрит функцию массовых (пакетных) платежей в государственных платежных системах, которая позволит работодателям направлять зарплатные перечисления в разные банки одновременно.В настоящее время, согласно действующим в Узбекистане нормам, работодатель заключает договор с определенным банком, и сотрудники обязаны получать заработную плату именно в этом банке.Вместе с тем будет создана система "платежного свитча" — единой точки маршрутизации всех транзакций в национальной валюте через Центральный банк. Это позволит обеспечить стабильность и безопасность платежной инфраструктуры.
