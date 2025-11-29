https://uz.sputniknews.ru/20251129/v-tashkente-prezentovali-izdanie-o-kulturnyx-i-istoricheskix-svyazyax-rf-tsentralnoy-azii-53817643.html

В Ташкенте презентовали издание о культурных и исторических связях РФ и Центральной Азии

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась презентация книги "Россия и Центральная Азия: история и культура", выпущенной совместно Россотрудничеством и издательством "Руниверс".

В ходе мероприятия руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская подчеркнула, что выпуск книги, приуроченный к столетию народной дипломатии, отражает общность исторического и культурного наследия России и Узбекистана и способствует укреплению гуманитарных связей.Кандидат исторических наук Василий Костецкий отметил уникальный формат книги, рассчитанный на молодое поколение: краткая, наглядная подача материала делает историю доступной и увлекательной, пробуждая интерес к дальнейшему изучению.Старший научный сотрудник Национального центра археологии АН РУз Шохрух Чориев выразил убеждение, что подобные проекты помогают молодежи формировать объективный взгляд на прошлое и сохранять историческую память, в частности память о Великой Отечественной войне.Полная запись пресс-конференции по ссылке.

