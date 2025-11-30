https://uz.sputniknews.ru/20251130/eek-monitoring-podtverjdaet-pozitivnoe-vliyanie-integratsii-na-vedenie-biznesa-v-eaes-53831330.html

ЕЭК: Мониторинг подтверждает позитивное влияние интеграции на ведение бизнеса в ЕАЭС

ЕЭК: Мониторинг подтверждает позитивное влияние интеграции на ведение бизнеса в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Вовлеченность деловых кругов в интеграционные процессы – важный элемент обеспечения конкурентоспособности экономик стран Союза. 30.11.2025, Sputnik Узбекистан

2025-11-30T12:15+0500

2025-11-30T12:15+0500

2025-11-30T12:15+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

интеграция

бизнес

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45809035_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_cbc5121f891bfb6f815b7a54aaf783dd.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Мониторинг подтверждает позитивное влияние интеграции на улучшение условий ведения бизнеса в ЕАЭС, заявил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.Он принял участие в XI заседании Консультативного совета по взаимодействию Комиссии и Делового совета Евразийского экономического союза.По словам Сагинтаева, вовлеченность деловых кругов в интеграционные процессы – важный элемент обеспечения конкурентоспособности экономик стран Союза.Он рассказал, что ЕЭК и бизнес государств "пятерки" эффективно взаимодействуют в рамках процедур оценок регулирующего и фактического воздействия решений Комиссии и проектов международных договоров. Так, в 2025 году практически по всем обращениям предпринимателей в Комиссию есть позитивные результаты: часть из них решили, по другим дали исчерпывающие разъяснения.По его словам, важными направлениями работы являются создание промпредприятиям выгодных условий на внешних рынках и содействие кооперационным проектам в промышленности и АПК.Он напомнил, что деятельность Комиссии в целом направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса в рамках ЕАЭС за счет раскрытия потенциала евразийской экономической интеграции, а также призвал деловое сообщество к дальнейшему интенсивному и открытому диалогу.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, интеграция, бизнес