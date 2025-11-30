https://uz.sputniknews.ru/20251130/eek-monitoring-podtverjdaet-pozitivnoe-vliyanie-integratsii-na-vedenie-biznesa-v-eaes-53831330.html
ЕЭК: Мониторинг подтверждает позитивное влияние интеграции на ведение бизнеса в ЕАЭС
ЕЭК: Мониторинг подтверждает позитивное влияние интеграции на ведение бизнеса в ЕАЭС
30.11.2025
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Мониторинг подтверждает позитивное влияние интеграции на улучшение условий ведения бизнеса в ЕАЭС, заявил
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Он принял участие в XI заседании Консультативного совета по взаимодействию Комиссии и Делового совета Евразийского экономического союза.
По словам Сагинтаева, вовлеченность деловых кругов в интеграционные процессы – важный элемент обеспечения конкурентоспособности экономик стран Союза.
Он рассказал, что ЕЭК и бизнес государств "пятерки" эффективно взаимодействуют в рамках процедур оценок регулирующего и фактического воздействия решений Комиссии и проектов международных договоров. Так, в 2025 году практически по всем обращениям предпринимателей в Комиссию есть позитивные результаты: часть из них решили, по другим дали исчерпывающие разъяснения.
“Мониторинг подтверждает позитивное влияние интеграции на улучшение условий ведения бизнеса. Объем взаимной торговли товарами в рамках Союза в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырос на 9%, услугами – на 16%. Рост прямых инвестиций составил 17%”, — отметил Сагинтаев.
По его словам, важными направлениями работы являются создание промпредприятиям выгодных условий на внешних рынках и содействие кооперационным проектам в промышленности и АПК.
"Как показывает опыт, мало создать нормативную базу и получить финансирование. Для эффективного запуска механизмов поддержки необходимо сформировать пул реальных бизнес-проектов, которые будут отвечать рыночным запросам и потребностям сегодняшнего, а лучше – завтрашнего времени. В этих вопросах мы рассчитываем на практическую помощь Делового совета ЕАЭС", – подчеркнул Сагинтаев.
Он напомнил, что деятельность Комиссии в целом направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса в рамках ЕАЭС за счет раскрытия потенциала евразийской экономической интеграции, а также призвал деловое сообщество к дальнейшему интенсивному и открытому диалогу.