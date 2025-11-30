Узбекистан
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
О чем говорят брызги на штанах при ходьбе— врач
О чем говорят брызги на штанах при ходьбе— врач
Sputnik Узбекистан
Специалист по механотерапии перечислил причины, которые заставляют человека "шлепать"
2025-11-30T22:03+0500
2025-11-30T22:03+0500
Когда на улице дождь вперемешку со снегом, лужи и "каша" под ногами, зачастую после прихода домой можно заметить, как на брюках или полах пальто остались брызги. Это свидетельствует о проблемах с опорно-двигательным аппаратом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на реабилитолога, специалиста по механотерапии Владимира Бондаренко.Он пояснил, что причина брызг кроется в нарушении работы голеностопного сустава и стопы, что приводит к неправильной походке.В таких случаях брызгами больше загрязняется одна штанина. Иногда корень проблемы — в старой травме, которая закрепила неправильный двигательный стереотип, добавил реабилитолог.В заключение он предупредил любителей сидеть, закинув ногу на ногу — такая привычка способствует перекосу таза и усиливает мышечный дисбаланс.
ходьба брызги
22:03 30.11.2025
Специалист по механотерапии перечислил причины, которые заставляют человека "шлепать".
Когда на улице дождь вперемешку со снегом, лужи и "каша" под ногами, зачастую после прихода домой можно заметить, как на брюках или полах пальто остались брызги. Это свидетельствует о проблемах с опорно-двигательным аппаратом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на реабилитолога, специалиста по механотерапии Владимира Бондаренко.
Он пояснил, что причина брызг кроется в нарушении работы голеностопного сустава и стопы, что приводит к неправильной походке.
"Вместо четкого "переката" с пятки на носок, стопа ставится на землю плоско или шлепает, поднимая грязь и воду. Часто можно заметить, что у человека одна или обе стопы при ходьбе разворачиваются наружу или внутрь. Это уже говорит о более глубоких проблемах, таких как: перекос таза, нарушение мышечного баланса, неправильная нагрузка на тазобедренный и коленный суставы", – отметил врач.
В таких случаях брызгами больше загрязняется одна штанина. Иногда корень проблемы — в старой травме, которая закрепила неправильный двигательный стереотип, добавил реабилитолог.
"Если брызги появляются преимущественно на передней части штанин, причина, скорее всего, в недостаточном разгибании голеностопного сустава в конце шага. Вместо того чтобы оттолкнуться носком, человек просто подтягивает ногу вперед, "загребая" за собой грязь. Усугубить проблему может обувь на массивной платформе, она блокирует голеностоп, не давая совершать естественный перекат, и заставляет человека "шлепать", – сказал специалист по механотерапии.
В заключение он предупредил любителей сидеть, закинув ногу на ногу — такая привычка способствует перекосу таза и усиливает мышечный дисбаланс.
