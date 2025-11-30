https://uz.sputniknews.ru/20251130/o-chem-govoryat-bryzgi-na-shtanax-pri-xodbe-53829962.html

О чем говорят брызги на штанах при ходьбе— врач

Специалист по механотерапии перечислил причины, которые заставляют человека "шлепать"

Когда на улице дождь вперемешку со снегом, лужи и "каша" под ногами, зачастую после прихода домой можно заметить, как на брюках или полах пальто остались брызги. Это свидетельствует о проблемах с опорно-двигательным аппаратом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на реабилитолога, специалиста по механотерапии Владимира Бондаренко.Он пояснил, что причина брызг кроется в нарушении работы голеностопного сустава и стопы, что приводит к неправильной походке.В таких случаях брызгами больше загрязняется одна штанина. Иногда корень проблемы — в старой травме, которая закрепила неправильный двигательный стереотип, добавил реабилитолог.В заключение он предупредил любителей сидеть, закинув ногу на ногу — такая привычка способствует перекосу таза и усиливает мышечный дисбаланс.

