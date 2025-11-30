https://uz.sputniknews.ru/20251130/ochistka-tashkents-vozdux-53832232.html

Очистка ташкентского воздуха: экологическое ведомство отчиталось о принятых мерах

В настоящее время рабочие группы, созданные Специальной комиссией, систематически проводят рейды по пресечению деятельности объектов, загрязняющих атмосферу в столице Узбекистана и ее окрестностях

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Среднесуточное содержание мелкодисперсных частиц PM 2,5 в воздухе Ташкента по состоянию на 18.00 24 ноября составляло 171 мкг/куб.м, к 28 ноября этот показатель снизился до 97 мкг/куб.м. Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета по экологии и изменению климата РУз.Это стало результатом работы, проведенной Спецкомиссией.В теплицах:На строительных объектах Ташкента:На транспорте:Для обеспечения стабильности микроклимата:Кроме того, Специальная комиссия выявила 54 факта незаконной добычи песка и гравия из рек и ручьев на территории Ташобласти. Принимают меры по привлечению виновных к ответственности.По данным Агентства по гидрометеорологической службе, с 29 ноября на территории страны усилится холодный антициклон, влияние которого сохранится до 5 декабря. Это может привести к учащению инверсионных явлений и некоторому повышению показателей загрязнения воздуха, предупредили в пресс-службе Национального комитета по экологии и изменению климата РУз.Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О неотложных мерах по улучшению экологической ситуации в городе Ташкенте". В соответствии с документом создали Специальную комиссию по решению экологических проблем в столице.

