В Кремле рассказали, почему Зеленский не справляется с кризисом на Украине

Пресс-секретарь президента России ответил на вопросы журналиста "России 1" Павла Зарубина, в том числе о политическом кризисе на Украине.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Владимир Зеленский не справляется с кризисом на Украине из-за действий других игроков, а сейчас, когда есть тенденция к выходу на мирное урегулирование, их очень много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления официального представителя Кремля:

