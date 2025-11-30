https://uz.sputniknews.ru/20251130/v-kremle-rasskazali-pochemu-zelenskiy-ne-spravlyaetsya-s-krizisom-na-ukraine-53836446.html
Пресс-секретарь президента России ответил на вопросы журналиста "России 1" Павла Зарубина, в том числе о политическом кризисе на Украине.
2025-11-30T16:16+0500
2025-11-30T16:16+0500
2025-11-30T16:16+0500
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Владимир Зеленский не справляется с кризисом на Украине из-за действий других игроков, а сейчас, когда есть тенденция к выходу на мирное урегулирование, их очень много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления официального представителя Кремля:
В Кремле рассказали, почему Зеленский не справляется с кризисом на Украине
Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы журналиста "России 1" Павла Зарубина, в том числе о политическом кризисе на Украине.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Владимир Зеленский не справляется с кризисом на Украине из-за действий других игроков, а сейчас, когда есть тенденция к выходу на мирное урегулирование, их очень много, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"У него было много-много ошибок политических, когда принимались законопроекты, потом откатывали обратно. У них свои взаимоотношения с западниками, которые так или иначе контролируют НАБУ и другую структуру. Конечно же, сейчас, когда идет тенденция к выходу на мирное урегулирование, там очень много игроков", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о политическом кризисе на Украине.
Другие заявления официального представителя Кремля:
президент России Владимир Путин в условиях ускорившихся процессов в международных делах реагирует быстро и эффективно;
каждый день затягивания переговоров является упущенным для Зеленского;
каждый день позиции Владимира Зеленского ухудшаются и внутри Украины, и на фронте.