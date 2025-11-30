https://uz.sputniknews.ru/20251130/vybory-deputatov-jogorku-kenesha-kyrgyzstan-53833670.html

Выборы депутатов Жогорку Кенеша в Кыргызстане — что известно к этому часу

Выборы депутатов Жогорку Кенеша в Кыргызстане — что известно к этому часу

Sputnik Узбекистан

Согласно данным Центризбиркома КР, в окончательный список избирателей включили 4 294 243 гражданина. Избирательные участки будут работать до 20.00.

2025-11-30T13:29+0500

2025-11-30T13:29+0500

2025-11-30T13:29+0500

кыргызстан

выборы

голосование

депутаты

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1e/53833652_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_139b89a1fde3541990d76853bf1da480.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Кыргызстане сегодня проходит голосование на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша, сообщает Sputnik Кыргызстан.В республике работают 2 492 избирательных участка. Также впервые организовали 27 участков дистанционного голосования в местах массового скопления и временного пребывания людей: на крупных рынках, в торговых центрах, медучреждениях, а также в удаленных и труднодоступных районах. Еще 100 участков открыли за рубежом: в России, Японии, Южной Корее, Китае, Малайзии, Монголии, Казахстане, Индии, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане и Пакистане.Голосование проходит по новой системе. Страна разделена на 30 округов, от каждого из которых в парламент изберут по 3 депутата.Согласно данным Центризбиркома КР, в окончательный список избирателей включили 4 294 243 гражданина. Избирательные участки будут работать до 20:00.За выборами следят 788 международных наблюдателей из 58 стран. Они отмечают, что избирательные участки в целом работают слаженно.На избирательном участке № 1046, расположенном в Бишкекском госуниверситете, проголосовали президент и первая леди Кыргызстана. Садыр Жапаров отметил, что нынешние парламентские выборы в Кыргызстане особенные, потому что система автоматизирована, человеческий фактор максимально исключен.Официальные итоги выборов объявят до 14 декабря.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кыргызстан выборы депутаты