Выборы депутатов Жогорку Кенеша в Кыргызстане — что известно к этому часу
Согласно данным Центризбиркома КР, в окончательный список избирателей включили 4 294 243 гражданина. Избирательные участки будут работать до 20.00.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Кыргызстане сегодня проходит голосование на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша, сообщает Sputnik Кыргызстан.В республике работают 2 492 избирательных участка. Также впервые организовали 27 участков дистанционного голосования в местах массового скопления и временного пребывания людей: на крупных рынках, в торговых центрах, медучреждениях, а также в удаленных и труднодоступных районах. Еще 100 участков открыли за рубежом: в России, Японии, Южной Корее, Китае, Малайзии, Монголии, Казахстане, Индии, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане и Пакистане.Голосование проходит по новой системе. Страна разделена на 30 округов, от каждого из которых в парламент изберут по 3 депутата.Согласно данным Центризбиркома КР, в окончательный список избирателей включили 4 294 243 гражданина. Избирательные участки будут работать до 20:00.За выборами следят 788 международных наблюдателей из 58 стран. Они отмечают, что избирательные участки в целом работают слаженно.На избирательном участке № 1046, расположенном в Бишкекском госуниверситете, проголосовали президент и первая леди Кыргызстана. Садыр Жапаров отметил, что нынешние парламентские выборы в Кыргызстане особенные, потому что система автоматизирована, человеческий фактор максимально исключен.Официальные итоги выборов объявят до 14 декабря.
