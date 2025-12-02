https://uz.sputniknews.ru/20251202/osnovnye-nalogovye-stavki-uzbekistan-2026-53876549.html
Какими будут основные налоговые ставки в Узбекистане в 2026 году — инфографика
Какими будут основные налоговые ставки в Узбекистане в 2026 году — инфографика
Проект Бюджетного послания на 2026-2028 годы предусматривает сохранение ключевых ставок налогов, повышение ряда акцизов, расширение прогрессивного налогообложения и дополнительные меры поддержки предпринимателей
Какими будут основные налоговые ставки в Узбекистане в 2026 году — инфографика
Проект Бюджетного послания на 2026–2028 годы предусматривает сохранение ключевых ставок налогов, повышение ряда акцизов, расширение прогрессивного налогообложения и дополнительные меры поддержки предпринимателей.
В следующем году ставки по основным налогам в Узбекистане останутся неизменными.
Согласно проекту министерства экономики и финансов страны, базовые ставки налогов в республике в 2026-м составят:
подоходный налог с физических лиц — 12%;
социальный налог — 12% (для бюджетных организаций — 25%);
налог на имущество юридических лиц — 1,5%.
Ставка земельного налога для сельхозугодий сохраняется на уровне 0,95% к нормативной стоимости земли.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Проект Бюджетного послания на 2026–2028 годы, помимо сохранения ключевых ставок налогов, предусматривает повышение ряда акцизов, расширение прогрессивного налогообложения и дополнительные меры поддержки предпринимателей.