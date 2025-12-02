https://uz.sputniknews.ru/20251202/saida-mirziyoyeva-vstrecha-rustam-minnixanov-kazan-53866571.html

Саида Мирзиёева встретилась с Рустамом Миннихановым — подробности переговоров в Казани

Саида Мирзиёева встретилась с Рустамом Миннихановым — подробности переговоров в Казани

По мнению обеих сторон, у Узбекистана и Татарстана есть много направлений для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе на межрегиональном уровне

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В ходе рабочего визита в Казань руководитель Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Кроме того, Мирзиёева и Минниханов посетили выставку картин "Свет между мирами", объединившую коллекции российского музея "Новый Иерусалим" и Государственного музея искусств Каракалпакстана им. Савицкого, а также концерт пианиста Кирилла Рихтера и Национального симфонического оркестра Узбекистана.

