Создать игру о просторах космоса за 48 часов: в Самарканде прошел конкурс Space GameJam
18:50 02.12.2025 (обновлено: 18:55 02.12.2025)
© SputnikВ Самарканде прошел конкурс Space GameJam
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Он стал не только платформой для первых проектов, но и практической школой для будущих разработчиков, художников и гейм-дизайнеров.
САМАРКАНД, 2 дек — Sputnik. В Самарканде прошел конкурс Space GameJam, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Инициаторами состязаний, собравших порядка 200 молодых разработчиков со всей республики, стали агентство Uzcosmos, школа программирования “School 21”, студия EastGames и Yandex Uzbekistan.
© SputnikВ Самарканде прошел конкурс Space GameJam
В Самарканде прошел конкурс Space GameJam
© Sputnik
В течение 48 часов участники — программисты, художники, гейм-дизайнеры, студенты и просто увлеченная играми и космосом молодежь — разрабатывали прототипы игр на космическую тематику.
"Формат GameJam — это мини-модель игровой индустрии: идея, команда, жесткие дедлайны и реальный результат всего за 48 часов. Наша цель — показать молодежи, что программирование, игры и космические технологии — это не фантазия, а реальные проекты и востребованные профессии", — рассказала исполнительный директор “School 21” Зарина Лухманова.
© SputnikВ Самарканде прошел конкурс Space GameJam
В Самарканде прошел конкурс Space GameJam
© Sputnik
По правилам конкурса самые удачные проекты включат в национальную образовательную платформу по изучению космоса Step to the Moon. Ими смогут пользоваться школы по всей стране в качестве интерактивных учебных материалов.
"Игры помогают не только заинтересовать молодежь, но и системно вовлечь ее в изучение физики, астрономии, инженерных наук и цифровых технологий. Главное, чтобы созданные проекты не исчезли после конкурса, а стали устойчивыми образовательными продуктами для подготовки будущих специалистов", — отметил начальник отдела стратегического развития науки и образования агентства Uzcosmos Хумоюн Рахмонов.
Он добавил, что все 30 представленных проектов демонстрируют глубокое понимание космической тематики и способны пробудить интерес к науке у школьников.
К примеру, команда Cyber Ladies представила игру, посвященную деятельности Мирзо Улугбека.
"Сегодня интерес к изучению космоса у молодежи снизился — виртуальные развлечения вытеснили научное любопытство. Поэтому мы решили объединить игру и знания о Вселенной. Сначала игрок выполняет задания по созвездиям, узнавая их особенности, а в конце проходит тест для закрепления материала", — поделилась член команды Зиёда Нарзикулова.
Она отметила, что команда планирует расширить игру, добавив больше образовательного контента и игровых механик.
По мнению участников конкурса, Space GameJam стал не только платформой для первых проектов, но и практической школой для будущих разработчиков, художников и гейм-дизайнеров.
По итогам состязания лучшие команды наградили памятными призами, а их работы подготовят к дальнейшему развитию.