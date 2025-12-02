Создать игру о просторах космоса за 48 часов: в Самарканде прошел конкурс Space GameJam

https://uz.sputniknews.ru/20251202/samarkande-konkurs-space-gamejam-53892293.html

САМАРКАНД, 2 дек — Sputnik. В Самарканде прошел конкурс Space GameJam, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Инициаторами состязаний, собравших порядка 200 молодых разработчиков со всей республики, стали агентство Uzcosmos, школа программирования “School 21”, студия EastGames и Yandex Uzbekistan.В течение 48 часов участники — программисты, художники, гейм-дизайнеры, студенты и просто увлеченная играми и космосом молодежь — разрабатывали прототипы игр на космическую тематику.По правилам конкурса самые удачные проекты включат в национальную образовательную платформу по изучению космоса Step to the Moon. Ими смогут пользоваться школы по всей стране в качестве интерактивных учебных материалов.Он добавил, что все 30 представленных проектов демонстрируют глубокое понимание космической тематики и способны пробудить интерес к науке у школьников.К примеру, команда Cyber Ladies представила игру, посвященную деятельности Мирзо Улугбека.Она отметила, что команда планирует расширить игру, добавив больше образовательного контента и игровых механик.По мнению участников конкурса, Space GameJam стал не только платформой для первых проектов, но и практической школой для будущих разработчиков, художников и гейм-дизайнеров.По итогам состязания лучшие команды наградили памятными призами, а их работы подготовят к дальнейшему развитию.

