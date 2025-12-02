Узбекистан
Смог в Ташкенте: почему воздух опасен и как защититься

18:15 02.12.2025
Эксклюзив
Начальник отдела Центра "Эко-медиа" при Национальном комитете РУз по экологии и изменению климата: Когда уровень загрязнения становится частью повседневности, забота о чистом воздухе превращается не в рекомендацию, а в жизненную необходимость.

Что происходит с ташкентским воздухом

Столицу все чаще накрывает плотная дымка. PM2.5 регулярно превышает нормы, AQI — достигает опасных значений. Загрязненный воздух перестал быть абстрактной экологической темой, превратившись в реальный фактор риска. Каждый вдох влияет на самочувствие: учащаются жалобы на головные боли, слабость, воспаления дыхательных путей и ухудшение сна.

Почему появляется смог

Зимний сезон создает идеальные условия для удержания загрязнений у поверхности земли, поскольку холодный воздух более плотный и движется медленнее теплого. Кроме того, Ташкент расположен в низине, что нарушает естественное рассеивание воздуха. При температурных инверсиях — когда холодный слой приглушает движение воздушных масс — вредные частицы буквально "запираются", возникает температурный "замок", не дающий воздуху рассеиваться.
Однако природные факторы — лишь часть проблемы. Основные источники загрязнений связаны с человеческой деятельностью:

• использованием некачественного топлива зимой;
• выбросами транспорта, особенно в пробках;
• сухой почвой и недостаточностью зеленых насаждений.


Чем опасен загрязненный воздух

Наиболее вредными считаются частицы PM2.5 — крошечные, невидимые глазу микрочастицы, включающие пыль, сажу грязь, дым и капли жидкости. Они могут проникать глубоко в легкие и даже в кровоток, усиливая воспаление, ухудшая работу сердца, вызывая кашель, усталость и головные боли. Организм не способен эффективно от них защищаться. Особенно страдают дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Как защититься дома

Многие убеждены, что закрытые помещения автоматически защищают от смога, но это далеко не так: мелкие частицы проникают через вентиляцию, неплотные рамы и даже двери. Поэтому важно организовать домашнюю "линию обороны":
• использовать очистители воздуха с HEPA;
• держать окна закрытыми в часы максимального загрязнения;
• включать рециркуляцию на кондиционере;
• поддерживать влажность;
• создать "чистую комнату" с постоянной фильтрацией.

"Когда уровень загрязнения становится частью повседневности, забота о чистом воздухе превращается не в рекомендацию, а в жизненную необходимость" — отметила начальник отдела Центра "Эко-медиа" при Национальном комитете по экологии и изменению климата Азиза Узакбергенова.

Как вести себя на улице

В период смога главная задача — минимизировать количество вдыхаемых загрязнений:
• носите маски FFP2 / KN95 / N95 — тканевые не помогают;
• избегайте прогулок рядом с дорогами;
• не тренируйтесь на открытом воздухе;
• выбирайте время, когда смог менее плотный.

Как снизить вред в автомобиле

Салон машины не всегда безопаснее улицы: загрязнения легко попадают внутрь через систему вентиляции. Чтобы воздух в салоне был чище:
• включайте режим рециркуляции;
• используйте хороший салонный фильтр;
• не открывайте окна в пробках;
• можно дополнительно поставить компактный очиститель.

Чего нельзя делать


• открывать окна в период высокого AQI;
• выводить детей на длительные прогулки.

Какие меры принимает государство

• проверили 1788 теплиц теплиц — работу 73 приостановили, сотни оштрафовали;
• приостановили строительство 40 стройплощадок;
• выявили нарушения на дорогах — 1959 случаев перевозки без тента;
• увлажняют улицы, очищают арыки, вводят в эксплуатацию фонтаны;
• в связи с фиксацией случаев загрязнения воздуха из-за работы теплиц в приграничных зона Казахстана, узбекская сторона предложила провести консультации в Сарыагаше и создать межгосударственный консорциум "Чистый воздух" для совместных решений.
