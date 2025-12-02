Смог в Ташкенте: почему воздух опасен и как защититься
Смог в Ташкенте: почему воздух опасен и как защититься
Что происходит с ташкентским воздухом
Столицу все чаще накрывает плотная дымка. PM2.5 регулярно превышает нормы, AQI — достигает опасных значений. Загрязненный воздух перестал быть абстрактной экологической темой, превратившись в реальный фактор риска. Каждый вдох влияет на самочувствие: учащаются жалобы на головные боли, слабость, воспаления дыхательных путей и ухудшение сна.
Почему появляется смог
Зимний сезон создает идеальные условия для удержания загрязнений у поверхности земли, поскольку холодный воздух более плотный и движется медленнее теплого. Кроме того, Ташкент расположен в низине, что нарушает естественное рассеивание воздуха. При температурных инверсиях — когда холодный слой приглушает движение воздушных масс — вредные частицы буквально "запираются", возникает температурный "замок", не дающий воздуху рассеиваться.
Однако природные факторы — лишь часть проблемы. Основные источники загрязнений связаны с человеческой деятельностью:
• использованием некачественного топлива зимой; • выбросами транспорта, особенно в пробках; • сухой почвой и недостаточностью зеленых насаждений.
Чем опасен загрязненный воздух
Наиболее вредными считаются частицы PM2.5 — крошечные, невидимые глазу микрочастицы, включающие пыль, сажу грязь, дым и капли жидкости. Они могут проникать глубоко в легкие и даже в кровоток, усиливая воспаление, ухудшая работу сердца, вызывая кашель, усталость и головные боли. Организм не способен эффективно от них защищаться. Особенно страдают дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.
Как защититься дома
Многие убеждены, что закрытые помещения автоматически защищают от смога, но это далеко не так: мелкие частицы проникают через вентиляцию, неплотные рамы и даже двери. Поэтому важно организовать домашнюю "линию обороны":
• использовать очистители воздуха с HEPA; • держать окна закрытыми в часы максимального загрязнения; • включать рециркуляцию на кондиционере; • поддерживать влажность; • создать "чистую комнату" с постоянной фильтрацией.
"Когда уровень загрязнения становится частью повседневности, забота о чистом воздухе превращается не в рекомендацию, а в жизненную необходимость" — отметила начальник отдела Центра "Эко-медиа" при Национальном комитете по экологии и изменению климата Азиза Узакбергенова.
Как вести себя на улице
В период смога главная задача — минимизировать количество вдыхаемых загрязнений:
• носите маски FFP2 / KN95 / N95 — тканевые не помогают; • избегайте прогулок рядом с дорогами; • не тренируйтесь на открытом воздухе; • выбирайте время, когда смог менее плотный.
Как снизить вред в автомобиле
Салон машины не всегда безопаснее улицы: загрязнения легко попадают внутрь через систему вентиляции. Чтобы воздух в салоне был чище:
• включайте режим рециркуляции; • используйте хороший салонный фильтр; • не открывайте окна в пробках; • можно дополнительно поставить компактный очиститель.
Чего нельзя делать
• открывать окна в период высокого AQI; • выводить детей на длительные прогулки.
Какие меры принимает государство
• проверили 1788 теплиц теплиц — работу 73 приостановили, сотни оштрафовали; • приостановили строительство 40 стройплощадок; • выявили нарушения на дорогах — 1959 случаев перевозки без тента; • увлажняют улицы, очищают арыки, вводят в эксплуатацию фонтаны; • в связи с фиксацией случаев загрязнения воздуха из-за работы теплиц в приграничных зона Казахстана, узбекская сторона предложила провести консультации в Сарыагаше и создать межгосударственный консорциум "Чистый воздух" для совместных решений.