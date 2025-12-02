https://uz.sputniknews.ru/20251202/smog-tashkent-pochemu-vozdux-opasen-kak-zaschititsya-53866367.html

Смог в Ташкенте: почему воздух опасен и как защититься

Смог в Ташкенте: почему воздух опасен и как защититься

Sputnik Узбекистан

Начальник отдела Центра "Эко-медиа" при Национальном комитете РУз по экологии и изменению климата: Когда уровень загрязнения становится частью повседневности, забота о чистом воздухе превращается не в рекомендацию, а в жизненную необходимость

загрязнение воздуха

пыль

экология

ташкент

узбекистан

Что происходит с ташкентским воздухомСтолицу все чаще накрывает плотная дымка. PM2.5 регулярно превышает нормы, AQI — достигает опасных значений. Загрязненный воздух перестал быть абстрактной экологической темой, превратившись в реальный фактор риска. Каждый вдох влияет на самочувствие: учащаются жалобы на головные боли, слабость, воспаления дыхательных путей и ухудшение сна.Почему появляется смогЗимний сезон создает идеальные условия для удержания загрязнений у поверхности земли, поскольку холодный воздух более плотный и движется медленнее теплого. Кроме того, Ташкент расположен в низине, что нарушает естественное рассеивание воздуха. При температурных инверсиях — когда холодный слой приглушает движение воздушных масс — вредные частицы буквально "запираются", возникает температурный "замок", не дающий воздуху рассеиваться.Однако природные факторы — лишь часть проблемы. Основные источники загрязнений связаны с человеческой деятельностью:• использованием некачественного топлива зимой;• выбросами транспорта, особенно в пробках;• сухой почвой и недостаточностью зеленых насаждений.Чем опасен загрязненный воздух Наиболее вредными считаются частицы PM2.5 — крошечные, невидимые глазу микрочастицы, включающие пыль, сажу грязь, дым и капли жидкости. Они могут проникать глубоко в легкие и даже в кровоток, усиливая воспаление, ухудшая работу сердца, вызывая кашель, усталость и головные боли. Организм не способен эффективно от них защищаться. Особенно страдают дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.Как защититься домаМногие убеждены, что закрытые помещения автоматически защищают от смога, но это далеко не так: мелкие частицы проникают через вентиляцию, неплотные рамы и даже двери. Поэтому важно организовать домашнюю "линию обороны":• использовать очистители воздуха с HEPA;• держать окна закрытыми в часы максимального загрязнения;• включать рециркуляцию на кондиционере;• поддерживать влажность;• создать "чистую комнату" с постоянной фильтрацией.Как вести себя на улицеВ период смога главная задача — минимизировать количество вдыхаемых загрязнений:• носите маски FFP2 / KN95 / N95 — тканевые не помогают;• избегайте прогулок рядом с дорогами;• не тренируйтесь на открытом воздухе;• выбирайте время, когда смог менее плотный.Как снизить вред в автомобилеСалон машины не всегда безопаснее улицы: загрязнения легко попадают внутрь через систему вентиляции. Чтобы воздух в салоне был чище:• включайте режим рециркуляции;• используйте хороший салонный фильтр;• не открывайте окна в пробках;• можно дополнительно поставить компактный очиститель.Чего нельзя делать• открывать окна в период высокого AQI;• выводить детей на длительные прогулки.Какие меры принимает государство• проверили 1788 теплиц теплиц — работу 73 приостановили, сотни оштрафовали;• приостановили строительство 40 стройплощадок;• выявили нарушения на дорогах — 1959 случаев перевозки без тента;• увлажняют улицы, очищают арыки, вводят в эксплуатацию фонтаны;• в связи с фиксацией случаев загрязнения воздуха из-за работы теплиц в приграничных зона Казахстана, узбекская сторона предложила провести консультации в Сарыагаше и создать межгосударственный консорциум "Чистый воздух" для совместных решений.

