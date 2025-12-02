https://uz.sputniknews.ru/20251202/sovfed-rossiya-parlament-uzbekistan-sotrudnichestvo-53882237.html

Совфед России: в лице парламента Узбекистана мы видим надежного друга

Совфед России: в лице парламента Узбекистана мы видим надежного друга

Российские сенаторы находятся с рабочим визитом в Ташкенте. В ходе прошедших встреч стороны обсудили парламентское содействие в вопросах роста взаимного товарооборота, инвестиций, а также продвижения проектов в сфере энергетики.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В лице парламента Узбекистана мы видим надежного друга и сторонника дальнейшего продвижения российско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Об этом заявил председатель Комитета Совфеда РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко в ходе встречи с первым зампредседателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым.Российские сенаторы находятся в Ташкенте с рабочим визитом.Стороны высоко оценили нынешний уровень эффективного межпарламентского диалога двух стран. В этом году в Казани прошло десятое заседание Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса РУз и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, на котором отмечалось достижение важных договоренностей в сферах образования, цифровизации, защиты прав трудовых мигрантов, туризма, авиаперевозок и молодежной политики.Последовательно развиваются также культурно-гуманитарные связи. Свидетельство тому — организация в Москве в 2024 году "Дней культуры Узбекистана", масштабные мероприятия, проведенные в республике в честь 80-летия Победы, и позитивная динамика в сфере туризма.Шевченко обратил особое внимание на важность сохранения памяти о совместной борьбе народов против нацизма. В частности, он упомянул про культурно-образовательный проект "Поезд памяти" и выразил признательность верхней палате парламента Узбекистана за помощь в формировании юношеской делегации республики, принявшей участие в проекте в прошлом году.В ходе встречи с зампредседателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Рахимом Хакимовым российские парламентарии подтвердили настрой на дальнейшее взаимодействие в целях углубления связей между двумя странами.Он также отметил взаимодействие парламентариев на различных международных площадках и, в первую очередь, в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ."Нацелены на продолжение эффективного партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах", — подчеркнул он.Предметом обсуждение стало парламентское содействие в вопросах роста взаимного товарооборота, инвестиций, а также продвижения проектов в сфере энергетики.

