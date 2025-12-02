Совфед России: в лице парламента Узбекистана мы видим надежного друга
16:00 02.12.2025 (обновлено: 16:25 02.12.2025)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Сенате Олий Мажлиса обсудили вопросы сотрудничества с Советом Федерации Федерального Собрания России
Российские сенаторы находятся с рабочим визитом в Ташкенте. В ходе прошедших встреч стороны обсудили парламентское содействие в вопросах роста взаимного товарооборота, инвестиций, а также продвижения проектов в сфере энергетики.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В лице парламента Узбекистана мы видим надежного друга и сторонника дальнейшего продвижения российско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Об этом заявил председатель Комитета Совфеда РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко в ходе встречи с первым зампредседателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПроведение Дней культуры Узбекистана в Москве и празднование 80-летия Победы в РУз – яркое подтверждение развития культурного сотрудничества между странами
"В лице Парламента Узбекистана мы видим надежного друга и сторонника дальнейшего продвижения российско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Ценим взвешенную позицию Ташкента по вопросам, затрагивающим интересы России в отношениях с другими странами. Именно парламентское взаимодействие способствует выработке общих позиций по острым международным проблемам на основе взаимного учета интересов друг друга", — подчеркнул он.
Стороны высоко оценили нынешний уровень эффективного межпарламентского диалога двух стран. В этом году в Казани прошло десятое заседание Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса РУз и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, на котором отмечалось достижение важных договоренностей в сферах образования, цифровизации, защиты прав трудовых мигрантов, туризма, авиаперевозок и молодежной политики.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ Сенате Олий Мажлиса обсудили вопросы сотрудничества с Советом Федерации Федерального Собрания России
Последовательно развиваются также культурно-гуманитарные связи. Свидетельство тому — организация в Москве в 2024 году "Дней культуры Узбекистана", масштабные мероприятия, проведенные в республике в честь 80-летия Победы, и позитивная динамика в сфере туризма.
Шевченко обратил особое внимание на важность сохранения памяти о совместной борьбе народов против нацизма. В частности, он упомянул про культурно-образовательный проект "Поезд памяти" и выразил признательность верхней палате парламента Узбекистана за помощь в формировании юношеской делегации республики, принявшей участие в проекте в прошлом году.
В ходе встречи с зампредседателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Рахимом Хакимовым российские парламентарии подтвердили настрой на дальнейшее взаимодействие в целях углубления связей между двумя странами.
"Одной из задач видим установление контактов с профильными комиссиями Олий Мажлиса Республики Узбекистан в целях дальнейшего сотрудничества по всему спектру вопросов межрегиональных связей", — заявил Шевченко.
Он также отметил взаимодействие парламентариев на различных международных площадках и, в первую очередь, в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
"Нацелены на продолжение эффективного партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах", — подчеркнул он.
Предметом обсуждение стало парламентское содействие в вопросах роста взаимного товарооборота, инвестиций, а также продвижения проектов в сфере энергетики.