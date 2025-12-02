https://uz.sputniknews.ru/20251202/stoimost-kilogramma-plova-v-regionax-uzbekistana-53867977.html
Стоимость килограмма плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Впервые Национальный комитет РУз по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в ноябре от более 98,1 тыс. сумов до свыше 116,1 тыс. сумов. Для сравнения: месяцем ранее — от более 100,1 тыс. сумов до свыше 119,4 тыс. сумов. Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Самый дорогим плов по итогам ноября остается в Ташкенте, наиболее бюджетный вариант самого популярного национального блюда можно было отведать — в Каракалпакстане.Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.
11:25 02.12.2025 (обновлено: 12:00 02.12.2025)
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в ноябре от более 98,1 тыс. сумов до свыше 116,1 тыс. сумов. Для сравнения: месяцем ранее — от более 100,1 тыс. сумов до свыше 119,4 тыс. сумов.
Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.
Самый дорогим плов по итогам ноября остается в Ташкенте, наиболее бюджетный вариант самого популярного национального блюда можно было отведать — в Каракалпакстане.
Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.