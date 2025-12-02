https://uz.sputniknews.ru/20251202/uzbekistan-import-ryba-rossiya-53871967.html
Россия стала главным поставщиком рыбы в Узбекистан— инфографика

2025-12-02
Россия стала главным поставщиком рыбы в Узбекистан— инфографика
Национальный комитет по статистике республики опубликовал данные за первые десять месяцев текущего года
Главным поставщиком рыбы и морепродуктов для Узбекистана в январе–октябре 2025 года стала Россия. Республика закупила у РФ 5,8 тыс. тонн данной продукции.По данным Нацкомстата, всего Узбекистан импортировал около 12,2 тыс. тонн морских продуктов, что на 23,3% больше, чем в аналогичный прошлогодний период.Поставки этой продукции в Узбекистан осуществляет 31 страна.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
