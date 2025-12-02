https://uz.sputniknews.ru/20251202/uzbekistane-uslugi-dlya-predprinimateley-53863337.html

В настоящее время 81 госорган предоставляет предпринимателям 739 видов услуг. Однако из-за того, что 576 из них оказывают разрозненно, представители бизнеса вынуждены собирать документы и ходить по различным ведомствам

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Узбекистане все услуги для предпринимателей предлагают объединить в одном месте. Об этом шла речь в ходе представленной президенту Узбекистана презентации по повышению экспортного потенциала и упрощению доступа предпринимателей к госуслугам, сообщает пресс-служба главы республики. Как отмечалось, в настоящее время 81 государственный орган предоставляет предпринимателям 739 видов услуг. Однако из-за того, что 576 из них оказывают разрозненно, представители бизнес-сообщества вынуждены собирать документы и ходить по различным ведомствам. Так, чтобы запустить производство мясной продукции, необходимо пройти 17 процедур и обратиться в 10 учреждений. При этом отсутствует единая сервисная площадка, оказывающая консалтинговые услуги по бухгалтерии, налогообложению, экспорту и сертификации. Такие услуги можно интегрировать с банками, страховыми компаниями, биржей, брокерами и логистическими операторами, а также с программами по бизнес-обучению и тренингами. Также организуют круглосуточный "кол-центр" для обработки обращений предпринимателей. Президент подчеркнул, что центр должен охватить весь комплекс содействия бизнесу — от создания субъекта предпринимательства и организации его деятельности до продажи готовой продукции и экспорта. Глава республики одобрил данное предложение и дал соответствующие поручения ответственным лицам. Как известно, Узбекистан намерен увеличить объем экспорта до $45 млрд к 2030 году. Для этого необходимо выходить на новые высокомаржинальные рынки, не ограничиваясь традиционными. Глубокий анализ ключевых потребительских сегментов и востребованных товаров на внешних рынках выявил большие резервы и возможности республики для дальнейшего увеличения экспорта в таких сферах, как стройматериалы, легкая промышленность, электротехника, пищевая промышленность, бытовая химия, машиностроение и металлургия. Мирзиёеву представили информацию о позиции отечественных товаров на внешних рынках, востребованных видах продукции, реализуемых с зарубежными партнерами совместных проектах, а также работе по диверсификации экспорта. Руководитель страны поручил обеспечить полное использование имеющегося потенциала, открыть новые рынки и упростить механизмы внешней торговли.

