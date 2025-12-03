https://uz.sputniknews.ru/20251203/denis-manturov-pribyl-s-rabochey-poezdkoy-v-uzbekistan--chto-v-programme-53898895.html
Денис Мантуров прибыл с рабочей поездкой в Узбекистан — что в программе
В составе российской делегации также главы Нижегородской, Омской областей, Башкортостана и Красноярского края
2025-12-03T10:00+0500
2025-12-03T10:00+0500
2025-12-03T10:24+0500
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров во главе российской делегации прибыл с рабочей поездкой в Узбекистан, сообщили в секретариате первого вице-премьера.В составе делегации также главы Нижегородской, Омской областей, Башкортостана и Красноярского края.Денис Мантуров и заместитель премьер–министра РУз Жамшид Ходжаев проведут 26-е заседание межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству.Кроме того, вице-премьер РФ примет участие в Пленарной сессии Российско-Узбекистанского бизнес-форума на полях заседания МПК, а также проведет ряд двусторонних переговоров, добавили в секретариате.
10:00 03.12.2025 (обновлено: 10:24 03.12.2025)
