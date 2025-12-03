Узбекистан
Денис Мантуров возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте
Денис Мантуров возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте — фото
Мероприятие, приуроченное ко Дню Неизвестного Солдата, проходит в столице Узбекистана ежегодно.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53903026_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5c768e6fea8fcb514658a58613460978.jpg
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Первый вице-премьер Правительства России Денис Мантуров, прибывший сегодня в Узбекистан с рабочей поездкой, принял участие в возложении цветов к Вечному огню в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Убекистан.Церемония прошла на территории Волгоградского мемориального комплекса "Братские могилы". Помимо главы российской делегации в ней участвовали заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников, руководитель представительства Россотрудничества в РУз Ирина Старосельская, представители дипкорпуса, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, торгпред РФ в Узбекистане Игорь Камынин, ветеранские и молодежные организации, широкая общественность и СМИ.Присутствовавшие почтили память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях.Для справки: День Неизвестного Солдата отмечают 3 декабря. В этот день в 1966 году прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой и торжественно захоронили в Александровском саду у стен московского Кремля.День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Первый вице-премьер Правительства России Денис Мантуров, прибывший сегодня в Узбекистан с рабочей поездкой, принял участие в возложении цветов к Вечному огню в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Убекистан.
Церемония прошла на территории Волгоградского мемориального комплекса "Братские могилы".
Помимо главы российской делегации в ней участвовали заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников, руководитель представительства Россотрудничества в РУз Ирина Старосельская, представители дипкорпуса, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, торгпред РФ в Узбекистане Игорь Камынин, ветеранские и молодежные организации, широкая общественность и СМИ.
Присутствовавшие почтили память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях.
Для справки: День Неизвестного Солдата отмечают 3 декабря. В этот день в 1966 году прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой и торжественно захоронили в Александровском саду у стен московского Кремля.
День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.
0